El técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, analiza el duelo clave ante UCAM Murcia y el camino hacia los playoffs

Jaka Lakovic: “Debemos estar preparados para un partido exigente ante UCAM Murcia»

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, compareció en la rueda de prensa previa al duelo ante UCAM Murcia con un mensaje claro: cerrar la fase regular con una victoria es fundamental para afrontar con confianza los cuartos de final. El técnico esloveno recordó que este partido definirá si el equipo termina en la sexta o séptima posición, algo que puede condicionar tanto el cruce en los playoffs como los planes del club a nivel continental.

Sobre una posible preferencia entre Valencia Basket o La Laguna Tenerife como rival en cuartos, Lakovic fue claro al asegurar que ha pensado en ello, pero no tiene ninguna preferencia. Ambos son equipos que han hecho muy buenas temporadas y, como no puede escoger, considera que no tiene sentido especular.

Un rival físico y con argumentos

Lakovic advirtió que UCAM Murcia será un rival muy exigente a nivel físico. Destacó que es un equipo que siempre juega al límite de faltas, siendo el primero en faltas cometidas en la liga, debido a su estilo físico y agresivo. Además, subrayó que se trata de la mejor defensa del campeonato, por lo que el equipo deberá estar completamente enfocado desde el inicio. También recordó que Murcia se juega la novena plaza, lo cual podría abrirles una opción para disputar competición europea la próxima temporada, así que vendrán con ambición.

Buen momento para dar el salto

Lakovic valoró que el equipo llega a este tramo final de la temporada en un buen estado físico y mental. Considera que una victoria ante Murcia sería una forma ideal de mantener la confianza adquirida en las últimas semanas y permitiría afrontar el inicio del playoff con la mente limpia, sin tener que revisar errores del último partido. El técnico aseguró que el grupo está preparado, ha trabajado mucho y ha acumulado experiencia tanto en la Copa del Rey como en la EuroCup, donde se han enfrentado ya a situaciones límite propias de este tipo de eliminatorias.

Expresó la ilusión del equipo por competir al máximo en estos playoffs, recordando que en años anteriores les tocó un cruce muy duro contra el Real Madrid. Esta vez, cree que pueden competir bien y con confianza ante cualquiera de los dos posibles rivales. Por último, aunque reconoció que preferiría tener más días entre el final de la liga regular y el inicio de los cuartos, asumió que el calendario es el mismo para todos y que lo primero ahora es centrarse en hacer un buen partido ante UCAM Murcia este sábado.