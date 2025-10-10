El técnico esloveno habló sobre los roles del conjunto y las fortalezas del Unicaja

Jaka Lakovic, técnico del Dreamland Gran Canaria, habló este viernes sobre el próximo enfrentamiento contra el Unicaja y la situación actual de la plantilla al inicio de temporada, donde aseguró que «sigue faltando rodaje y acoplar todas las piezas al equipo».

El esloveno declaró en rueda de prensa que el equipo trabaja «partido a partido» y centra sus esfuerzos en su propio juego más que en hacer scouting del equipo contrario. A pesar de esto, Lakovic habló sobre los numeros cambios del Unicaja aunque mantenga su «filosofía de juego».

Análisis del Unicaja

Según el técnico, el conjunto malagueño, próximo rival al que se enfrentarán este sábado a las 19:00 (hora canaria), ha cambiado algunas piezas de la plantilla, pero mantiene su “juego rápido y eficiente en transición”, además de una defensa agresiva que lo convierte en un equipo difícil de superar.

Fichajes como Castañeda, Webb y Duarte refuerzan las características del equipo sin alterar su esencia en aspectos como la capacidad de tiro o la creación. “La filosofía no cambia”, afirmó el exjugador, señalando que los nuevos jugadores aportan elementos similares a los de bajas como Tyson Carter.

«Nuestro objetivo es mejorar y competir al más alto nivel, y para eso estudiamos a fondo a rivales como Málaga», añadió el entrenador del equipo claretiano sobre uno de los conjuntos más fuertes, tanto en la liga como en la Basketball Champions League (BCL).

El juego sin balón del conjunto malagueño es otro de sus puntos fuertes, algo que también destacó el técnico claretiano en rueda de prensa: “Es un equipo que juega mucho con bloqueos indirectos, sobre todo Kalinowski, James Webb III o Duarte. Tenemos que estar muy preparados”, afirmó.

El inicio de temporada del conjunto grancanario se presenta como un gran desafío / EFE

Inicio de temporada difícil

«Tenemos que trabajar más, focalizarnos más en nosotros y ayudar a nuestros jugadores, que se están acoplando poco a poco«, declaró Lakovic sobre los nuevos fichajes, con los que han cambiado hasta seis piezas de la plantilla.

El inicio de temporada del conjunto grancanario se presenta como un gran desafío, tras una derrota frente al Real Madrid y con el encuentro que se disputará este fin de semana en el Gran Canaria Arena, el primero en casa desde el pasado 15 de agosto.

«Estos partidos seguro que nos ayudan a crecer, y los afrontamos —especialmente aquí en casa, con nuestra afición— con la máxima ambición, con la máxima energía y sin ningún tipo de relajación», aseguró el entrenador balcánico.

Finalmente, Lakovic habló sobre su aspiración de contar con una rotación más amplia, en la que entre 10 y 12 jugadores puedan entrar en juego. «Nos gustaría tener una rotación un poco más amplia. Suponía que todo el mundo sería todavía más agresivo en el juego», concluyó.