La jornada 4 del Torneo DISA Gobierno de Canarias deja emoción y luchadas igualadas

Sigue la igualdad, la competitividad y el espectáculo en el Torneo DISA Gobierno de Canarias de primera categoría masculina que cubrió su 4 jornada de competición

La última jornada de la Torneo DISA Gobierno de Canarias de primera categoría masculina volvió a dejar enfrentamientos igualados y actuaciones destacadas en los distintos grupos. En varios terreros del archipiélago se vivieron luchadas muy disputadas que mantienen la emoción en una competición cada vez más abierta y competitiva.

Grupo A

En el grupo A el Unión Antigua sufrió su primera derrota del curso en su visita al ‘Pancho Suárez’ en Tenerife donde el Campitos dejó los puntos en casa tras imponerse por 12-11 a los majoreros. Quedó el pie el juvenil Rodrigo Ramos que hizo dos puntos al inicio de la luchada y quedó en pie para dar los tres puntos a los suyos después de que los puntales Marcos Ledesma y Pedro Hernández firmaran dos agarradas sin poder tumbarse.

También sumó su segunda victoria del campeonato el Guamasa que ganó en casa por 12-9 a un Castillo que sigue sin conocer las mieles del triunfo. El puntal C local, Francisco Pérez fue el encargado de dejar fuera de brega al puntal B, Miguel Pérez.

Y en el pabellón Municipal de Barlovento, en La Palma, firmaron tablas el Bediesta y el Maxorata. Un empate a 12 entre palmeros y majoreros que se reparten un punto cada uno.

Grupo B

Suma y sigue el Chimbesque en el grupo B que lidera en solitario y sin saber lo que es perder tras imponerse por 10-12 en su visita al Tamanca en La Palma. 4 de 4 para el equipo que lidera el puntal A, Eusebio Ledesma.

Y alegría en el terrero ‘Antonio Piñero’ de La Palma donde el Candelaria de Mirca conquistó su primera victoria tras imponerse por 12-11 al Rosario de Fuerteventura. El Destacado A, Mario Rodríguez, logró firmar dos separadas con el puntal B visitante, Tomasín Padrón.

Mientras que el Victoria se hizo fuerte en casa y se impuso por 12-11 al Unión Tetir.

Grupo C

En el grupo C, sigue firme el Tegueste que ganó por 8-12 en su visita al Castro Morales en Telde, Gran Canaria. El duelo de puntales A se lo llevó Mamadou Cámara sobre Kevin Acosta lo que sitúa líder en solitario al conjunto tinerfeño.

Segundos, con dos puntos menos, un Rosario de Valle Guerra que a pesar de no contar con su puntal A, Fabián Rocha, salvó un empate a 12 en casa frente al Tazacorte donde el destacado C local, Jairo de la Paz, fue el encargado de tumbar al puntal B visitante, José Esteban `El Turbo´, al que le dio la segunda.

Y primera derrota del Almogarén que cayó en casa por 9-12 frente al Tedote. Los de Valsequillo notaron la ausencia de su puntal B, Álvaro Déniz. El destacado B visitante, Cristian González, firmó la descalificación mutual con el puntal C local, Ismael Déniz. Mientras que el otro puntal C grancanario, Cristo Hernández, a pesar de tener la primera a su favor, quedó descalificado por amonestaciones ante el destacado C, Samuel Castro.

