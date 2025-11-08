Los equipos canarios encaran una jornada clave con el objetivo de reforzar sus aspiraciones de la temporada

Una jornada decisiva para los equipos de balonmano canarios / Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife

En la octava jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, donde juegan los equipos canarios de categoría masculina, la emoción vuelve a estar asegurada con tres partidos decisivos. Todos los equipos tendrán su lucha particular, el Lanzarote Ciudad de Arrecife viaja a tierras gallegas, el Ingenio se enfrentará al Ciudad de Tacoronte en un derbi canario y el Gáldar se desplazará a la península.

El Lanzarote busca afianzar el tercer puesto

El Lanzarote Ciudad de Arrecife defenderá su tercer puesto el sábado en su visita al Porriño.

Los lanzaroteños son, de los cuatro equipos canarios, los que mejor posicionados se encuentran con seis victorias y dos derrotas en los ocho partidos que han disputado. En este desplazamiento a Galicia les espera un Porriño muy necesitado de puntuar para irse alejando de los puestos bajos de la clasificación. Los gallegos ocupan la decimotercera posición con solo dos victorias, y a dos puntos de los puestos de descenso.

Choque canario con objetivos opuestos

En la isla de Gran Canaria medirán sus fuerzas Ingenio y Sermarther Ciudad de Tacoronte, en un choque de rivalidad regional con dos puntos de oro para ambos.

El Ingenio va segundo con solo una derrota y a dos puntos del líder Valinox Novás. Mientras el Ciudad de Tacoronte ha salido de la zona del descenso después de ganar la pasada semana al Lalin (33-31).

Dos equipos con objetivos distintos. El Ingenio apuesta por jugar en una categoría superior y los tinerfeños del Tacoronte en lograr lo antes posible la permanencia en la categoría.

El Gáldar busca seguir escalando

El Desatascos Jumbo Gáldar de Gran Canaria se desplaza hasta la Península para enfrentarse al Lalín este sábado a las 18:30 horas.

Los grancanarios van cuartos y han ido de menos a más, y esperan en este desplazamiento seguir mirando hacia los puestos de arriba. Por su parte el Lalín, con el calor de su público, tratará de frenar la marcha de los grancanarios, en un choque que presume estar interesante.