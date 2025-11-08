El nuevo dirigente señaló en su nombramiento que apostará por el diálogo, la participación y la cercanía con la ciudadanía

José Luis Parrilla, nuevo secretario local de Coalición Canaria en Arucas. Imagen cedida por Coalición Canaria Gran Canaria

José Luis Parrilla ha sido elegido como nuevo secretario local de Coalición Canaria (CC) en Arucas (Gran Canaria) tras la celebración del Comité Local de la organización nacionalista, que ha tenido lugar este viernes en la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.

Según señala la formación en un comunicado, el proceso interno se desarrolló con amplia participación y ha culminado con el respaldo unánime de los votos a favor del nuevo responsable local, que asume el reto de liderar la organización en el municipio para los próximos años.

El nuevo secretario local de CC Arucas agradeció la confianza depositada en su equipo y quiso destacar que su prioridad será “trabajar desde el diálogo, la cercanía y la implicación con los vecinos y vecinas de Arucas”. Asimismo, subrayó la importancia de mantener una organización “viva, participativa y comprometida con el municipio”.

Compromiso de Parrilla

“Comienza un proyecto ilusionante para esta ciudad. Hemos visto de nuevo la ilusión en nuestros afiliados y militantes, lo que nos da esperanza de que vamos a llegar a las próximas elecciones con un proyecto de futuro importante y con unas perspectivas también muy positivas”, añadió Parrilla.

Asimismo, el encuentro contó con la presencia de representantes insulares del partido, entre ellos el secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y la coordinadora general de la formación nacionalista grancanaria; María Fernández; Beatriz Calzada, secretaria de Organización; José Gilberto Moreno, vicesecretario insular de Identidad y Estrategia, y Juan José Cardona, secretario de Área Metropolitana.

“Con cada renovación local fortalecemos la base del nacionalismo canario. Coalición Canaria es un proyecto que nace desde los municipios, desde la implicación de hombres y mujeres que creen en una Canarias con voz propia, más justa y cohesionada. Arucas seguirá siendo un referente en ese camino”, comentó Pablo Rodríguez.

El dirigente señala que apostará por el diálogo, la participación y la cercanía con la ciudadanía. Imagen cedida por Coalición Canaria Gran Canaria

Nuevo comité ejecutivo de CC Arucas

El nuevo Comité Ejecutivo Local de Coalición Canaria de Arucas queda conformado por José Luis Ravelo Parrilla como secretario local; Ruth Rodríguez Rodríguez como secretaria de Organización; José Gilberto Moreno García como vicesecretario de Alianzas Estratégicas y Programa Electoral; Lidia Esther Morales Falcón como vicesecretaria de Afiliación y Simpatizantes; José Eduardo Marrero de Armas como vicesecretario de Política Municipal; y Sonia Viera Montesdeoca como vicesecretaria de Comunicación y Estrategia Digital.

Además, el equipo ha quedado completado con los vocales Jesús María Pérez Reyes, Davinia Pérez Moreno, Juan Francisco García Marrero, Pilar Medina Jiménez, Juan Pedro García Martín, Encarnación Guerra González, Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, Consuelo Suárez González y Ayose Henríquez Velázquez.