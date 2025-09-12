La Laguna Tenerife supera al Joventud en su segundo partido de pretemporada en el reencuentro de Marcelinho Huertas con Ricky Rubio

Marcelinho Huertas supera a Ricky Rubio en su reencuentro. Imagen: La Laguna Tenerife.

La Laguna Tenerife logró este jueves en Olot (Girona) su segunda victoria en la pretemporada al ganar por 65-68 un partido dominado de principio a fin por los insulares al Joventut de Badalona, que sumó su segunda derrota consecutiva del verano, esta vez en el reencuentro de Marcelinho Huertas con Ricky Rubio.

El reencuentro

El equipo canario se impuso con un gran Marcelinho Huertas, que se reencontró en las pistas con Ricky Rubio. Ambos jugadores, que coincidieron en el Joventut en 2008, volvieron a coincidir, aunque con camisetas distintas. Y como era de esperar, fueron dos de los jugadores más destacados del choque.

Pese al dominio lagunero durante gran parte del partido, la Penya tuvo un tiro para forzar la prórroga sobre la bocina con un triple de Sam Dekker, pero el tiro del ala-pívot estadounidense no entró.

Comienzo del partido

En el primer cuarto los verdinegros se vieron completamente superados por los de Txus Vidorreta. La Laguna Tenerife anotó en todo tipo de jugadas, con un inspirado Wesley Van Beck, mientras que en el Joventut todos los tiros fueron complejos debido a la gran defensa de los canarios.

Al final de los primeros diez minutos de encuentro, la Penya tan sólo había anotado siete puntos, por 23 del Canarias, una ventaja que fue clave para el devenir del encuentro.

Descanso

El Joventut contagió al Tenerife los malos porcentajes en el segundo periodo y eso provocó que el partido se igualara para llegar al tiempo de descanso con un igualado 30-35.

En la reanudación, la Penya mostró una mejor cara en ataque, pero en defensa siguió con problemas y La Laguna Tenerife lo aprovechó, de la mano de Marcelinho Huertas y Tim Abromaitis, para mantener una buena ventaja antes de encarar los últimos diez minutos de choque (44-52).

Final

El último cuarto se convirtió en un intercambio de canastas que benefició a los laguneros, pero los de Dani Miret poco a poco fueron recortando e incluso tuvieron la opción de forzar la prórroga. Sin embargo, el tiro final de Dekker no entró y el triunfo se marchó hacia tierras insulares.