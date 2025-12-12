Joy Idun y la fuerza de la mujer migrante en ‘El Alpende’

El programa entrevista a Joy Idun, autora de «Kwabena», un libro sobre migración y resiliencia

En Canarias, el océano es nuestra casa, pero para miles de personas, es el abismo que separa la vida de la muerte, el sueño de la pesadilla. Este sábado 13 de diciembre a las 06:00 horas y al día siguiente a las 17:00 horas, ‘El Alpende’ de la Radio Canaria abre de par en par las puertas de nuestro espacio más violeta y combativo: ‘Mujeres sin Fronteras’. Y lo hace para recibir a una mujer que es, en sí misma, una brújula.

Ella es Joy Idun. Canaria de nacimiento, ciudadana del mundo por vocación. Una escritora y sanitaria, que se formó en los pupitres del Colegio Heidelberg y que, lejos de acomodarse, decidió mancharse las manos de realidad tejiendo lazos indestructibles con Ghana y Costa de Marfil. Joy no solo cura cuerpos; Joy cura el olvido a través de la palabra.

En esta próxima emisión, se conversará sobre su obra, «Kwabena. Todos llevamos un mar dentro». Un libro que no se lee, se respira. Basado en hechos reales, Joy nos narra la odisea de la inmigración, la frialdad de la burocracia y el calor del rescate humano. Es la historia de cómo alcanzar un derecho básico, una vida digna, se convierte en una carrera de obstáculos casi imposible.

Pero Joy trae más que un libro bajo el brazo. Trae un mensaje poderoso para las mujeres. Se hablará de cómo ayuda a otras mujeres migrantes, a ganar tiempo para sí mismas, a generar ingresos, a ser dueñas de su destino en un mundo que a menudo les dice «no».

Se trata de una entrevista que promete erizar la piel, una charla donde no habrá estadísticas frías, sino corazones calientes, donde se descubrirá que la resiliencia tiene nombre propio y que, a veces, para entender quiénes somos, tenemos que mirar a los ojos de quien viene de lejos.