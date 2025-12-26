El alcalde de Telde afirma en De La Noche Al Día que nadie le ha trasladado el documento de Transición Ecológica y critica haberse enterado por la prensa.

Juan Antonio Peña asegura desconocer un informe sobre vertidos contaminantes en el emisario de Silva / Foto: La Radio Canaria.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha asegurado este viernes en el programa De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, que desconocía por completo el contenido del informe al que hace referencia el diario Canarias 7, en el que se apunta a posibles vertidos contaminantes no autorizados en el emisario submarino del barranco de Silva.

Según la información publicada, el emisario —autorizado únicamente para el vertido al mar de aguas residuales urbanas depuradas procedentes de la estación de Ojos de Garza— estaría expulsando contaminantes vinculados a actividades industriales, algo que no estaría permitido. Las conclusiones proceden de un informe elaborado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, documento que, según el alcalde, «no le ha sido trasladado» oficialmente.

Peña afirmó durante la entrevista que tampoco sabe si estos vertidos podrían estar relacionados con la muerte de miles de peces en una piscifactoría, suceso que derivó en un episodio de contaminación marina y en el cierre de varias playas del municipio. El regidor lamentó haberse enterado de la existencia del informe «a través de los medios de comunicación» y no por los canales institucionales.

“¿Cómo un alcalde de una ciudad, la principal perjudicada por esta crisis, se tiene que enterar de esta cuestión a través de un medio de comunicación?”, cuestionó Peña, quien aseguró que esta situación “confirma” su teoría de que algunas administraciones «guardan informes y no los hacen públicos«.

Imagen captada durante una inspección aérea de UNIDRON | Ayuntamiento de Telde

El alcalde también criticó la falta de comunicación por parte del Gobierno de Canarias si, como se indica, el informe fue elaborado hace varios días.

“¿Cómo es posible que un órgano del Gobierno de Canarias no se lo traslade al Ayuntamiento o no llame a este alcalde para comunicárselo?”, se preguntó. «Oyentes y espectadores: ¿Consideran que este es el canal oportuno para enterarse un alcalde de estas cuestiones?».

Estas declaraciones se producen en la víspera de la manifestación convocada por vecinos y vecinas de Telde tras el episodio de contaminación registrado en la costa del municipio. Peña sostuvo que los acontecimientos recientes refuerzan la postura que ha defendido el Ayuntamiento desde el inicio de la crisis.

“Al final se está demostrando lo que hemos dicho. Se han puesto todos en una posición interesada y han dejado a este Ayuntamiento y a esta ciudad solos”, concluyó.