Juan Echanove y la soprano Raquel Lojendio marcan el ritmo del fin de semana en ‘Tiempo de Alisios’

Teatro, música, cultura, ciencia, actualidad y debate social se dan cita este sábado y domingo en el programa de la Radio Canaria

Elena Falcón, presentadora del espacio que arranca cada sábado y domingo a las 08:00 horas.

‘Tiempo de Alisios‘ despertará un fin de semana más la radio en directo en las emisoras de Canarias, cuando a partir de las 08:00 horas tanto del sábado como del domingo el equipo de periodistas y colaboradores capitaneado por Elena Falcón se ponga al frente de la Radio Canaria.

Durante tres horas de programación ambos días, desfilarán por la antena contenidos y protagonistas de todos los ámbitos.

En esta ocasión, el actor Juan Echanove se asomará a ‘Tiempo de Alisios’ para presentar su espectáculo Esencia en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la conversación el también director se pronunciará sobre otros asuntos relacionados con la obra, como comunicación y manipulación.

En cuanto a los desayunos o Bueno de Boca, el programa se ha citado con la soprano canaria Raquel Lojendio, que actuará próximamente en el Festival Internacional de Música de Canarias, y con el diseñador Juanjo Dex, encargado de vestuario de los musicales representados en los teatros más importantes.

La soprano canaria Raquel Lojendio. El actor Juan Echanove.

Los niños y niñas volverán regresarán el sábado junto a la bióloga Lara Lapuente, el periodista Clemente González para analizar con su particular visión de las cosas la realidad que los rodea; y la psicóloga Yamilet Blanco desgranará otra carta de las que llegan al Buzón Solo Cartas de Amor gestionado por Guadalupe Greses.

El programa también se hará eco de la vuelta a casa de los restos del piloto tinerfeño republicano asesinado hace 90 años, Antonio Soto, y expertas en educación y familias opinarán sobre el impacto de las desapariciones.

En La Sorimba, tertulia de corresponsales canarios, se abordarán asuntos internacionales como Venezuela o el frente común de la Unión Europea frente a Estados Unidos y su pulso a Dinamarca y Groenlandia. El domingo, el divulgador científico, doctor en Ciencias Biomédicas. David Quinto, acudirá al programa con Marta Romero, en redes @martarh15_, una bióloga ni de bata ni de bota, sino de boca, que responderá entre otras cosas a por qué nos hace llorar la cebolla o si la fruta con moho se puede aprovechar o debe tirarse a la basura.

Asimismo, el profesor del Conservatorio Rubén Mayor, presentador de Noveno Auditorio, ofrecerá una nueva edición de Magma Mía; Noelia Gil, periodista de La Pibada, jugará con los humoristas al Adivina en qué trabaja y la escritora, crítica literaria, Elena Correa repetirá en el programa con su tonga de libros bajo el brazo.