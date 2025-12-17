Autógrafos, balones y fotos fueron algunos de los protagonistas de estas visitas en Pediatría

Varios jugadores y jugadoras del CD Tenerife visitaron este miércoles las plantas de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Los jugadores del CD Tenerife visitan a los niños ingresados en los hospitales/ Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Estos deportistas visitaron a los niños y niñas hospitalizados en sus habitaciones y también les obsequiaron con autógrafos, balones y fotos ante la alegría de los jóvenes pacientes que esperaban con ilusión esta visita especial.

Visita en los dos hospitales tinerfeños

Los pequeños pacientes del HUC disfrutaron de la presencia de Enric Gallego, Juanjo Sánchez, César Álvarez, Marc Mateu, Anthony Landazurri, Josep Calavera, Maikel Mesa, Dani Fernández y Fabricio de Souza, y las jugadoras del equipo femenino María Estella, Paola Hernández, Iratxe Pérez y Aleksanda Zaremba.

Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Los jugadores que realizaron la visita en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria fueron Dani Martín, Aitor Sanz, Cris Montes, Nacho Gil, Javi Pérez, Ulloa, Jesús de Miguel, Balde Jr y Fran Sabina, y las jugadoras Noelia Ramos, Natalia Ramos, María Jose Pérez, Cinta y Milagros Martín.

Finalmente, las fotos y las risas protagonizaron esta jornada en la tradicional visita que la plantilla blanquiazul regala a los niños en ambos hospitales tinerfeños.