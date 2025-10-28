Junts descarta por completo unir sus fuerzas con el PP para hacer oposición al gobierno de coalición

La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (c) a su llegada este martes al Congreso en Madrid para la Junta de Portavoces. EFE/ Mariscal

Junts se ratifica en su decisión de romper con el PSOE y pasa la pelota al Gobierno de coalición, al que en su opinión toca mover ficha. Pero al mismo tiempo descarta por completo sumar fuerzas con el PP para hacer oposición: «Con Feijóo no vamos ni a la vuelta de la esquina«.

En estos términos se ha expresado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, en declaraciones a TV3. Mientras, desde Madrid la portavoz parlamentaria de la formación, Miriam Nogueras, se ha esforzado en remarcar que la relación con el Gobierno de coalición está «muerta» y ha advertido de que su futuro y el de la legislatura está en manos del PSOE y Sumar.

«Todo está cerrado, está muerto y va a ser el Gobierno español el que tiene que decidir qué piensa hacer y cómo lo piensa hacer», ha subrayado Nogueras.

Turull ha reprochado a Feijóo que «se haya dedicado a boicotear activamente el catalán en Europa» y haya espoleado «a todos los jueces rebeldes que no quieren aplicar la ley de amnistía», por lo que en relación con Cataluña «el PSOE ha suspendido asignaturas, pero es que el PP tiene que repetir curso», algo que también dice Nogueras.

Ha asegurado que algunos ministros frenaban la ejecución de acuerdos avalados por Sánchez y ha comentado que el exdirigente del PSOE Santos Cerdán, como negociador «era mucho más operativo, estaba mucho más encima y daba la sensación de que sufría para que las cosas tirasen adelante», pero «los resultados eran los mismos».

Una reunión de Sánchez con Puigdemont no arreglaría nada

Por su parte, Miriam Nogueras ha afirmado que una reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, para tratar de reconducir la situación «no arreglaría absolutamente nada«.

«¿Una reunión para blanquear los incumplimientos del PSOE?, no», ha desechado Nogueras. Ha insistido en que «la decisión está tomada» y en que lo que tiene que hacer el PSOE es cumplir lo acordado. Preguntada sobre qué pasaría si empezara a cumplir, ha respondido: «Ojalá tengamos ese problema y, dentro de un tiempo, nuestro problema sea que se ha cumplido todo lo que hemos acordado».

Según Nogueras, se ha llegado a la ruptura por una serie de sucesivos incumplimientos y ha recordado que hace casi un año presentaron una proposición no de ley para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza porque ya veían que los acuerdos de demoraban.

Por la mediación internacional, ha asegurado fue Junts quien dio entonces un voto de confianza al PSOE que, sin embargo, no ha cumplido pese a sus continuas advertencias. «Estaban avisadísimos», ha resaltado.

Descartada una moción de censura

Descartada una moción de censura junto al PP, ha apuntado que la única moción de censura que ha habido en este tiempo ha sido la del PSOE en el Ayuntamiento de Barcelona.

La portavoz de Junts ha puntualizado también que romper con el PSOE no significa votar no a todo en el Congreso, sino que se han acabado la negociaciones con el Gobierno, con el que, según ha desvelado, se han reunido en 19 ocasiones en Suiza.