K-Narias: “’Las Primeras’ nos ha servido para reconciliarnos con nuestro pasado”

Las artistas presentaron este jueves el documental ‘Las Primeras’, un retrato íntimo de su trayectoria, producido por Videoreport Canarias con la participación de Televisión Canaria

Este jueves, 15 de enero, se presentó en los cines Yelmo Meridiano el largometraje documental ‘Las Primeras’, una producción de Videoreport Canarias con la participación de Televisión Canaria que recorre, sin filtros, la trayectoria vital y artística de K-Narias, pioneras del reguetón en nuestro país hace ahora 20 años.

El acto de presentación estuvo conducido por Víctor Brito, presentador de los viernes del programa ‘Una hora menos’, junto a las hermanas Loida y Gara Hernández, más conocidas como K-Narias, protagonistas de esta historia y referentes de la música urbana en Canarias y España.

Durante el encuentro con el público, las artistas compartieron su experiencia personal durante el proceso de grabación del documental y reflexionaron sobre lo que ha supuesto revisitar su propia historia, abrir archivos personales y enfrentarse, por primera vez, a un relato contado desde la intimidad. “Todos conocen a las K-Narias, pero este documental es para que conozcan a Gara y a Loida”, explicaron ante los asistentes.

Dirigido por César Armas, el documental es el resultado de más de dos años de trabajo, con el análisis y digitalización de más de 150 horas de material inédito, casetes, VHS, fotografías y recortes de prensa, que las propias artistas atesoraban como una auténtica hemeroteca vital, guardada durante años en cajas y garajes. “Este proceso comenzó hace dos años y por fin hoy ve la luz”, señalaron las gemelas, visiblemente emocionadas.

Una trayectoria marcada por la cultura del esfuerzo

El resultado, explica Armas, sorprende al gran público porque muchos espectadores desconocen la cultura del esfuerzo que hay detrás de la trayectoria de Loida y Gara: dos niñas que crecieron con todo en contra, pero con una meta muy clara desde el principio, pese a los obstáculos de una industria especialmente hostil.

“Lo primordial es abrazar el pasado y perdonarnos a nosotras mismas”, reconocieron las artistas, que destacaron además el clima vivido durante el rodaje: “¿Con qué nos quedamos? Con todo. Desde el comienzo del proceso y desde contar nuestra historia a la guionista hasta las risas en el set y el equipo, que nos ha tratado como a unas reinas”.

Antes de iniciar el proyecto, Loida y Gara contaron con el respaldo familiar para abordar sin reservas los episodios más delicados de su biografía. “Antes de todo esto, nuestros padres nos dieron vía libre para contar todo sobre nuestra vida e infancia. En el documental hablamos de temas sensibles que nunca habíamos tocado ni tratado antes, ya sea porque no estábamos listas o porque aún no era el momento”, explicaron.

Banda sonora de toda una generación

En una entrevista con RadioTelevisión Canaria, el director del largometraje explicó que la idea del proyecto surgió casi por casualidad, en la búsqueda de contenidos culturales canarios. «Y fue precisamente en esa búsqueda cuando, a raíz de una conversación entre compañeros, apareció la pregunta: ¿cómo es posible que uno de los grupos que ha sido banda sonora de toda una generación en Canarias no tenga aún un documental que recoja su trayectoria?« destaca Armas. Una ausencia llamativa si se tiene en cuenta el impacto tanto en el público como en la industria que ha tenido K-Narias, y su papel como precursoras de un género que hasta entonces había estado dominado históricamente por hombres.

‘Las Primeras’ pone el foco en la historia personal de Loida y Gara, dos hermanas gemelas que crecieron «en un entorno humilde, en el barrio de Añaza, sin padrinos ni formación musical académica. Tenían todo en contra para no triunfar y aun así lograron proyectarse desde muy jóvenes como artistas«apunta Armas, que añade, «el documental recupera incluso fragmentos de los diarios que escribían con apenas 13 o 14 años, donde ya se imaginaban como estrellas de la música, textos que ellas mismas no habían vuelto a leer hasta ahora”.

El preestreno reunió a numerosas personalidades del ámbito cultural, social y político del Archipiélago, como el cantante Pepe Benavente, el colectivo humorístico Abubukaka, o el Director General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa.

Durante el photocall, las protagonistas sorprendieron además al público entonando uno de sus temas más conocidos, Pa’ la novia de mi ex, en un momento distendido que puso el broche a una noche cargada de emoción. “Gracias a todos por arroparnos en un día tan importante para nosotras”, concluyeron.