La 59ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria–Alfredo Kraus se inaugura con L’Elisir d’Amore

Xavier Anduaga y Génesis Moreno protagonizan la apertura de la 59ª Temporada de Ópera con cinco grandes títulos del repertorio

La 59ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria–Alfredo Kraus, organizada por Amigos Canarios de la Ópera (ACO), se inaugurará el próximo 10 de febrero con L’Elisir d’Amore de Donizetti, protagonizada por el tenor donostiarra Xavier Anduaga y la soprano venezolana Génesis Moreno.

El programa de esta edición fue presentado por el presidente de ACO, Óscar Muñoz, y el director artístico, Ulises Jaén, y contará con cinco grandes títulos operísticos: Otello y Simon Boccanegra de Verdi, Andrea Chénier de Giordano y Turandot de Puccini, que cerrará la temporada en junio. El presupuesto asciende a 1,9 millones de euros.

Voces de primer nivel internacional

Entre los principales reclamos destaca la participación del tenor polaco Piotr Bezcala, que interpretará Andrea Chénier en sus únicas funciones de este rol en Europa en 2026, así como el debut del tenor estadounidense Michael Fabiano como Otello. La temporada contará además con voces de primer nivel internacional y la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Coro del Festival.

Las entradas para la 59ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria–Alfredo Kraus saldrán a la venta el próximo 19 de enero, con el objetivo de repetir el récord de asistencia alcanzado en la edición anterior.

