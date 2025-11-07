El programa ‘La Alpispa’, con Eugenio González, se emitirá en directo para sumergirse en este evento, para poner en valor el producto de kilómetro cero de la comarca

Eugenio González «dará voz» desde la feria al producto de Km0 de los municipios de la Mancomunidad.

La Radio Canaria continúa intensificando su presencia en eventos clave de las islas. Este viernes 7 de noviembre a las 11:00 horas, el programa ‘La Alpispa‘, con Eugenio González, se traslada en directo a la XXII Feria del Sureste en la Avenida Carlos V de Carrizal de Ingenio.

Este encuentro, que se celebra hasta el domingo, se consolida como uno de los mayores eventos del sector primario y artesanal de Canarias. Con más de 150 expositores, la Feria es un vibrante escaparate comercial y cultural que anualmente atrae a más de 100.000 personas, poniendo en valor la riqueza agroalimentaria y artesanal de los municipios de la Mancomunidad.

Imagen genérica de la Feria del Sureste correspondiente a una edición pasada.

El programa ‘La Alpispa’ aprovechará este marco para entrevistar a agricultores, ganaderos y artesanos locales, dando voz al producto de «kilómetro 0» y a las elaboraciones que combinan las tradiciones ancestrales con la innovación. La Feria incluye, además, una amplia programación cultural y gastronómica, destacando las muestras ganaderas, exposiciones de aves rapaces, exhibiciones de trilla y una intensa agenda de actuaciones musicales que, este fin de semana, cuentan con artistas reconocidos de Canarias.

La presencia de ‘La Alpispa’ subraya el firme compromiso de RTVC con el desarrollo sostenible, la identidad canaria y el apoyo directo a los productores de la comarca.