Las autoridades preparan una inspección ocular para esclarecer si la mortandad registrada supera los niveles habituales que alega la empresa acuícola.

La situación de las jaulas marinas instaladas frente a la costa de Telde será investigada en los próximos días después de que el Ayuntamiento del municipio haya denunciado nuevamente la aparición de peces muertos en el litoral. Así lo ha confirmado este jueves en De La Noche Al Día de La Radio Canaria el consejero de Política Territorial, Cohesión y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda.

El consejero explicó que se llevará a cabo «un reconocimiento ocular» en las instalaciones acuícolas, en el que participarán técnicos especializados y en el que estará presente también el Consistorio. El objetivo es esclarecer si existe una mortandad anómala que pueda estar generando contaminación en las playas del municipio.

Miranda señaló que siguen detectándose peces muertos que llegan a la costa, un fenómeno que preocupa al Ayuntamiento. Sin embargo, la empresa responsable de las jaulas sostiene que se trata de una mortalidad habitual en la cría de lubina, que «ronda el 5% del total» y que consideran dentro de los parámetros normales de producción.

La aparición de nuevos peces muertos en Telde activa una investigación sobre las jaulas marinas / Foto: La Radio Canaria.

«La empresa dice que son cuestiones normales»

“Probablemente en los próximos días habrá una inspección ocular por parte de técnicos de la Consejería de Pesca, la Universidad de Las Palmas, el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias para dilucidar si hay una mortandad anómala de peces”, indicó Miranda.

“La empresa nos dice que un volumen del 5% muere y que son cuestiones normales”, aseguró en la Radio Pública.

Las autoridades esperan que la inspección permita aclarar el origen de la presencia de peces muertos y determinar si existe algún tipo de irregularidad en el funcionamiento de las jaulas marinas o si los episodios registrados se corresponden con procesos propios de la actividad acuícola.