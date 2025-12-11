Telde detecta nuevos peces muertos en las jaulas marinas

El Ayuntamiento de Telde exige explicaciones tras el hallazgo de nuevos peces muertos frente a su costa

El Ayuntamiento de Telde ha confirmado la presencia de nuevos restos de peces muertos en el litoral y dentro de las jaulas marinas frente a la costa del municipio. El hallazgo contradice la información trasladada en el PLATECA, donde se afirmó que no quedaban restos en los módulos de la piscifactoría y que permitió rebajar la alerta a prealerta.

RTVC

Una inspección aérea de UNIDRON, dirigida por la Policía Local, detectó peces muertos cerca de Salinetas y ejemplares sin vida dentro de las jaulas. Los agentes apreciaron signos de muerte reciente, sin descomposición avanzada.

Estas tareas de vigilancia aérea se mantienen desde el inicio de la crisis, según denuncia el Consistorio, por la falta de información directa de las administraciones competentes. El alcalde Juan Antonio Peña ordenó reforzar los vuelos ante la ausencia de datos continuos y verificables.

Imagen captada durante una inspección aérea de UNIDRON | Ayuntamiento de Telde

Exigencia de explicaciones

Peña expresó su indignación tras conocer el resultado de la inspección. El alcalde afirmó que se comunicó en el PLATECA la ausencia total de restos en las jaulas y que la evidencia gráfica desmiente esa versión. El regidor reclama explicaciones inmediatas y una rectificación sobre la información trasladada.

El primer edil ha solicitado una reunión urgente con los responsables del Gobierno de Canarias y del Estado que participan en el PLATECA. Considera imprescindible aclarar por qué se informó de una situación que, según el Ayuntamiento, no coincide con lo observado hoy.

Imagen captada durante una inspección aérea de UNIDRON | Ayuntamiento de Telde

Incertidumbre sobre la evolución del episodio

El Ayuntamiento advierte de que el hallazgo vuelve a generar dudas sobre el episodio de mortalidad masiva que obligó al cierre preventivo de varias playas. Peña plantea interrogantes sobre la evolución real dentro de las jaulas y reclama respuestas veraces de forma urgente.

Por motivos de seguridad sanitaria, el municipio mantiene cerradas las playas de Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza. El consistorio afirma que no reabrirá ninguna zona sin informes favorables de Salud Pública.

Vigilancia reforzada

UNIDRON continuará los vuelos de supervisión durante el fin de semana para garantizar un control constante del litoral. El Ayuntamiento insta al Gobierno de Canarias a mejorar la transparencia, la comunicación pública y la presencia institucional en el municipio. El alcalde sostiene que Telde no puede afrontar sola la gestión de esta crisis.

El consistorio también reclama la activación inmediata de un dispositivo de limpieza urgente. El gobierno local considera insuficiente la retirada actual de restos marinos y advierte de riesgos sanitarios, ambientales y de imagen pública.

Respuesta del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias, por su parte, asegura que está dispuesto a reunirse cuantas veces sea necesario, aunque afirma no haber recibido aún una solicitud formal por parte del Ayuntamiento.



Manuel Miranda, consejero Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

La empresa responsable de las jaulas sostiene que las nuevas muertes entran dentro de la normalidad de la actividad y que no guardan relación con el episodio anterior.

El director general de Pesca visitará la piscifactoría para evaluar el estado de las instalaciones y la situación de los animales.