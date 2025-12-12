Ha puesto una denuncia en la Guardia Civil por la difusión de imágenes aéreas tomadas en sus instalaciones por la unidad de drones del Ayuntamiento de Telde

La empresa de acuicultura Aquanaria ha asegurado este jueves en un comunicado que la normalidad ha vuelto a sus instalaciones tras el episodio de mortandad de lubinas que se produjo en sus jaulas, frente a la costa de Telde (Gran Canaria), el pasado mes de octubre. Ha reiterado que fue provocado por «un vertido tóxico ajeno a la actividad de la compañía».

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en otro comunicado difundido también este jueves, ha pedido la intervención «inmediata» de la Guardia Civil y del Grupo Territorial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para que agentes especializados inspeccionen los fondos marinos y el estado real de las jaulas instaladas en su litoral.

Aquanaria ha asegurado que llevan casi dos meses y varias jornadas consecutivas sin registrar «nueva mortandad excepcional». Indica que sus instalaciones operan desde hace aproximadamente dos semanas «en situación de plena normalidad».

Además, ha presentado una denuncia a la Guardia Civil por la difusión de imágenes aéreas tomadas en sus instalaciones por la unidad de drones del Ayuntamiento de Telde. Señalan que lo han hecho «fuera del término municipal y sin autorización». Algo que denuncian «por exceder las competencias municipales y afectar gravemente a la reputación de la empresa, además de poner en riesgo la integridad de los trabajadores».

Acusaciones cruzadas

Aquanaria ha reaccionado así, ya que el Ayuntamiento de Telde advirtió ayer, miércoles, de la presencia de nuevos restos de peces en el interior de las jaulas marinas fondeadas en su costa después de que la unidad municipal de drones de la Policía Local realizara una inspección aérea en la zona.

Según la empresa, esta información transmitida por el Consistorio «no se corresponde con la situación actual» de sus instalaciones.

«Las instalaciones operan dentro de los parámetros de control sanitario y ambiental habituales, y no se ha detectado ninguna nueva incidencia que afecte a su funcionamiento a día de hoy», ha asegurado.

La empresa ha enfatizado en que ha colaborado con el Seprona, la Fiscalía y las administraciones competentes remitiendo toda la información técnica y analítica disponible, una documentación que «descarta la teoría difundida de que la mortandad de los peces se deba a la generación de ácido sulfhídrico por acumulación orgánica bajo las instalaciones».

Igualmente, ha señalado que las granjas afectadas no se encontraban a plena capacidad, estando una de ellas en proceso de retirada con tan solo un 60 % de biomasa en la instalación, «incompatible con un escenario de sobrecarga orgánica».

Origen externo a la empresa

Aquanaria ha incidido en que «la propia dinámica del suceso de mortandad súbita no se corresponde con un proceso bentónico progresivo, sino que es coherente con las corrientes marinas existentes en esos días y con el paso de una pluma contaminante de origen exógeno«.

La compañía ha manifestado que los emisarios y sistemas de saneamiento «podrían presentar aún deficiencias de control, conexiones no autorizadas y una trazabilidad insuficiente sobre el tipo de sustancias vertidas al mar».

Y ha señalado que, «tal como reflejan las actas de inspección ambiental realizadas por las autoridades competentes tras nuestra denuncia de vertido, y a las que hemos tenido acceso, se han constatado irregularidades graves en las instalaciones de saneamiento».

Aumento de la mortandad de peces

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado en su comunicado que la unidad de drones de la Policía Local constató en la mañana de este jueves «un aumento significativo del número de embarcaciones y de personal extrayendo restos orgánicos y peces muertos, intervención que se habría activado tras evidenciarse públicamente la situación real de las instalaciones».

El Consistorio ha reiterado la falta de «transparencia y veracidad de la información facilitada hasta ahora» y ha comunicado que el alcalde ha solicitado «de manera inmediata la intervención de la Guardia Civil, activando la colaboración del Grupo Territorial de Actividades Subacuáticas (GEAS), con el fin de que los agentes especializados inspeccionen los fondos marinos y el estado real de las jaulas, aportando una evaluación independiente, técnica y objetiva».

En su comunicado, Aquanaria ha indicado que el episodio comenzó el pasado 3 de octubre cuando un pescador, preocupado por el posible impacto en los peces, alertó al personal técnico de la empresa sobre la presencia de un vertido anómalo «por su coloración, olor y extensión» en una zona próxima a las instalaciones.

Según la empresa, «existen pruebas visuales accesibles al público a través de las imágenes de satélite del sistema Copernicus1 de la Unión Europea, donde se aprecia claramente una gran mancha blanquecina en la zona del emisario en imágenes registradas desde el día 3 de octubre de 2025 y que se recoge igualmente en días posteriores y que coinciden con la ubicación exacta del emisario 222″.