Este lunes, a las 22:40 horas, el programa reflexionará sobre la importancia de vivir sin complejos junto a Yurena, una artista que ha hecho de la autenticidad y la libertad personal su bandera

Eloísa González presenta este lunes, 10 de noviembre, a las 22:40 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, el programa de Televisión Canaria que cada semana invita a reflexionar y emocionarse con historias reales.

En esta ocasión, el espacio aborda un tema inspirador y necesario: “vivir sin complejos”, y lo hace de la mano de una invitada muy especial. La artista Yurena (antes conocida como Tamara), una conocida cantante y personalidad televisiva que ha hecho de la autenticidad y la libertad personal su bandera.

Con 35 años de trayectoria sobre los escenarios y una carrera marcada por la valentía, Yurena repasará su vida personal y profesional, recordando los episodios de bullying que sufrió en su infancia y cómo aprendió a aceptarse cuando todo el mundo la criticaba.

Durante la entrevista, abrirá su corazón para hablar del éxito, del fracaso y de la importancia de aceptarse tal y como uno es, especialmente en un entorno tan exigente como el del espectáculo, donde la imagen suele pesar más que el talento.

Como es habitual, el programa incluirá una cámara oculta que recreará una situación cargada de prejuicios: una mujer ridiculizada por su aspecto físico. Se pondrá así a prueba la reacción de los canarios ante la discriminación estética y los juicios superficiales.

Además, en plató conoceremos la historia real de Sonia Rodríguez, una tinerfeña con síndrome de Moebius que aprendió a quererse a pesar de los desprecios y miradas ajenas. Su testimonio emocionará al público y recordará que la belleza también está en la diferencia.