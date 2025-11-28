Vuelve a entrar calima en las islas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, aunque menos intensa que la de días pasados

Toda la actualidad del tiempo en Canarias

Calima en Las Palmas de Gran Canaria a principios de semana. Imagen RTVC

La calima, o polvo en suspensión, volverá a ser protagonista en el archipiélago a partir de este viernes, aunque será el sábado cuando la calima se extienda a todas las islas, eso sí, con concentraciones menos intensas que las registradas a comienzos de semana.

Durante la jornada de este viernes, la calima en altura se dejará notar especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que la probabilidad de que llegue a Gran Canaria es baja. Además, persistirán las nubes en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descarta la caída de alguna gota en las medianías, sobre todo en La Palma. El viento soplará del nordeste de forma moderada, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas por la tarde y noche.

El sábado permanecerá una situación muy similar. La calima alcanzará también al resto del archipiélago, aunque con una incidencia poco relevante. En el norte de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas del día, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en las medianías. El resto de zonas permanecerán poco nubosas o despejadas.

Pocos cambios en las temperaturas

Las temperaturas apenas variarán y el viento seguirá soplando del nordeste moderado, con intervalos fuertes y algunas rachas localmente muy intensas. En cumbres, el viento será flojo a moderado del este.

Con vistas al domingo remite la calima y se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada. En el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, con probables lluvias débiles y ocasionales. En el resto del territorio, el ambiente será poco nuboso, aunque podrían formarse nubes de evolución en las vertientes sur durante la tarde, acompañadas de alguna precipitación débil o moderada.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas podrían descender ligeramente. El viento continuará del nordeste moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.