La calima se aleja de Canarias

Última hora del tiempo en Canarias

El archipiélago recupera la calma tras varios días de polvo en suspensión, con cielos despejados, aire más limpio y un leve descenso de las temperaturas

Canarias respira hoy un ambiente más claro, con la calima que nos ha acompañado en los últimos días comenzando a retirarse lentamente. La jornada de este jueves se presenta estable, luminosa y con temperaturas más suaves, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Imagen de archivo de la playa de Las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife | Europa Press

En la mayoría de las islas, el cielo se mantendrá despejado o con pocas nubes, y solo en el norte de las islas más montañosas aparecerán algunas formaciones nubosas a primera y última hora del día. La sensación térmica será agradable, con mínimas que apenas cambian y máximas que bajan uno o dos grados, un descenso que se notará sobre todo en las medianías del sur.

Protagonismo del alisio y temperaturas más agradables

El viento del nordeste volverá a sentirse con energía, especialmente en los litorales sureste y noroeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes de madrugada. En las cumbres, en cambio, predominará la calma, con brisas suaves que girarán al norte al final de la jornada.

En el mar, el alisio también dejará su huella: se espera marejada fuerte y mar de fondo del norte, con olas de hasta dos metros de altura. Una situación que invita a la precaución en los puertos y zonas costeras más expuestas.

El ambiente cálido pero más llevadero se mantendrá en todas las islas. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima en Valverde (El Hierro) y los 28 de máxima en San Sebastián de La Gomera. En las capitales, los termómetros marcarán valores similares: Arrecife 21/27 °C, Puerto del Rosario 20/25 °C, Las Palmas de Gran Canaria 22/26 °C, Santa Cruz de Tenerife 22/27 °C, Santa Cruz de La Palma 21/26 °C y Valverde 19/24 °C.