El servicio de Cirugía del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido el primero del Archipiélago en introducir un nuevo sistema de detección intraoperatoria en intervenciones de cirugía endocrina.

Complejo hospitalario

Esta tecnología permite identificar las glándulas paratiroides con mayor precisión y seguridad durante la operación, permitiendo que los profesionales puedan tratar patologías que afectan a la tiroides y la paratiroides, además de evitar complicaciones derivadas que son frecuentes, como la hipocalcemia postoperatoria, según ha señalado el complejo hospitalario en una nota de prensa.

Concretan que el dispositivo utiliza una luz infrarroja cercana capaz de detectar la autofluorescencia natural de las glándulas paratiroides, permitiendo que los cirujanos puedan localizarlas en tiempo real y sin necesidad de aplicar contrastes previos a la operación. De esta manera, se aumenta la seguridad de la intervención y se reduce el riesgo de daño accidental.

Cirugía tiroidea

En el 2024, detallan desde el centro, se realizaron más de 200 intervenciones de cirugía tiroidea en el complejo hospitalario, y se estima que con la integración de este nuevo dispositivo puedan beneficiarse alrededor de 50 y 100 pacientes al año.

La tiroides es una glándula encargada de producir hormonas que regulan las funciones básicas de nuestro organismo, mientras que las glándulas paratiroides controlan los niveles de calcio y fósforo en sangre. Por ello, localizarlas con la mayor precisión posible para su abordaje clínico resulta fundamental para evitar daños y complicaciones derivadas.

Niveles de calcio

Así, con este sistema, se consigue disminuir la incidencia de la hipocalcemia transitoria, una complicación de las operaciones de tiroides ocasionada por la disminución temporal de los niveles de calcio en la sangre cuando se dañan las glándulas paratiroides.