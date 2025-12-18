Este lugar alberga una gran variedad de figuras y luces que se pueden visitar de manera gratuita

La Navidad en Gran Canaria cobra un matiz especial gracias a los habitantes que se entregan a la decoración con pasión y creatividad. Un ejemplo destacado es la casa de Keyla, ubicada en el sur de la isla, un verdadero espectáculo visual que deslumbra a cualquiera.

La instalación navideña de esta vivienda no tiene nada que envidiarle a los grandes alumbrados de las ciudades, con una gran variedad de figuras y luces que transforman el hogar en un verdadero escenario de fantasía.

Un trabajo de años y años

Hace unos diez años, la tradición comenzó con un árbol de Navidad modesto, pero con el paso de los años, Keyla y su familia han ido incorporando más elementos. Desde una torre Eiffel hasta una noria, todo está iluminado de manera mágica, y el esfuerzo se nota.

“Empezó con un árbol, él la sacaba cuando tenía unos mesecitos a que lo viera todo iluminado aquí en el jardín y así sucesivamente, año tras año, pues fue cada vez ampliando más, ampliando más, hasta el día de hoy”, aseguró Yazmina Sierra, madre de Keyla.

La casa de Keyla: la Navidad brilla en el sur de Gran Canaria

Durante esta temporada navideña, el espacio se puede visitar de manera gratuita a partir de las 18:30, excepto en fechas clave como el 24, 31 de diciembre y 5 de enero.

Y aunque el derroche de luces podría levantar más de una ceja respecto a la factura de la electricidad, la casa cuenta con una placa solar, lo que convierte su espectacular muestra de Navidad en un derroche brillante y sostenible.