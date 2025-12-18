La casa de Keyla: la Navidad brilla en el sur de Gran Canaria

Este lugar alberga una gran variedad de figuras y luces que se pueden visitar de manera gratuita
La Navidad en Gran Canaria cobra un matiz especial gracias a los habitantes que se entregan a la decoración con pasión y creatividad. Un ejemplo destacado es la casa de Keyla, ubicada en el sur de la isla, un verdadero espectáculo visual que deslumbra a cualquiera.
La instalación navideña de esta vivienda no tiene nada que envidiarle a los grandes alumbrados de las ciudades, con una gran variedad de figuras y luces que transforman el hogar en un verdadero escenario de fantasía.
Un trabajo de años y años
Hace unos diez años, la tradición comenzó con un árbol de Navidad modesto, pero con el paso de los años, Keyla y su familia han ido incorporando más elementos. Desde una torre Eiffel hasta una noria, todo está iluminado de manera mágica, y el esfuerzo se nota.
“Empezó con un árbol, él la sacaba cuando tenía unos mesecitos a que lo viera todo iluminado aquí en el jardín y así sucesivamente, año tras año, pues fue cada vez ampliando más, ampliando más, hasta el día de hoy”, aseguró Yazmina Sierra, madre de Keyla.
Durante esta temporada navideña, el espacio se puede visitar de manera gratuita a partir de las 18:30, excepto en fechas clave como el 24, 31 de diciembre y 5 de enero.
Y aunque el derroche de luces podría levantar más de una ceja respecto a la factura de la electricidad, la casa cuenta con una placa solar, lo que convierte su espectacular muestra de Navidad en un derroche brillante y sostenible.