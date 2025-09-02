ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘La Conquista del Fuego’ celebra su primera gala tras coronar a la pareja ganadora

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

El reality de aventura y competición de Televisión Canaria reúne a concursantes, jueces y presentador este miércoles en una cita llena de emociones

Los concursantes de ‘La Conquista del Fuego’ volverán a encontrarse este miércoles 3 de septiembre, a las 21:30 horas, en la primera gala en plató de la temporada.

Caroline, Rafa, Loly, Nai, Ingrid, Fernando, Edyta, Toni, Óscar, Caro, y la pareja ganadora de esta primera edición, Giova y Maru, volverán a verse tras más de dos meses de la última aventura.

El presentador José Croissier, acompañado por los jueces Javier Noriega y Fátima Cruz, conducirá esta nueva entrega, en la que los concursantes no tendrán que superar pruebas físicas, sino enfrentarse a sus propias opiniones y vivencias.

El reality, que ha llevado a sus protagonistas a superar exigentes pruebas en toda Canarias, vivirá ahora una cita especial en la que se desvelarán algunos secretos y se revivirán las experiencias de sus participantes. La gala pondrá el foco en las vivencias de los protagonistas y en cómo se forjaron las alianzas y rivalidades que marcaron la competición.

«Volvería sin pensarlo dos veces»

Giova y Maru compartirán en plató cómo vivieron la reñida final y desvelarán sus planes para disfrutar del premio de 20.000 euros. Además, podrán conocer frente a frente las opiniones del resto de compañeros, que no dudarán en revelar si consideran a los campeones justos ganadores o no.

Un intenso reencuentro en el que saldrán a relucir viejas rencillas y se despejarán algunas incógnitas, como el futuro de Ingrid y Giova, la pareja que dejó encendida la chispa del amor durante la aventura.

En palabras de los propios concursantes, La Conquista del Fuego ha supuesto una experiencia única en la que “volverían a participar sin pensarlo dos veces”. Una travesía por los paisajes más salvajes de Canarias que quedará grabada «a fuego» en la memoria de sus protagonistas.

Los concursantes de 'La conqusita del Fuego' en un momento de la gala especial / RTVC
Los concursantes de ‘La conqusita del Fuego’ en un momento de la gala especial / RTVC

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias rechaza la condonación de deuda a las comunidades autónomas y avanza una «batalla» jurídica y política

Illa no hablará con Puigdemont de los Presupuestos Generales del Estado

Canarias lidera el crecimiento de viviendas vacacionales en España

Detenido un ladrón y huido el segundo de un robo en Caleta de Fuste

Telde estrena ocho plazas de aparcamiento con puntos de recarga eléctrica

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025