El reality de aventura y competición de Televisión Canaria reúne a concursantes, jueces y presentador este miércoles en una cita llena de emociones

Los concursantes de ‘La Conquista del Fuego’ volverán a encontrarse este miércoles 3 de septiembre, a las 21:30 horas, en la primera gala en plató de la temporada.

Caroline, Rafa, Loly, Nai, Ingrid, Fernando, Edyta, Toni, Óscar, Caro, y la pareja ganadora de esta primera edición, Giova y Maru, volverán a verse tras más de dos meses de la última aventura.

El presentador José Croissier, acompañado por los jueces Javier Noriega y Fátima Cruz, conducirá esta nueva entrega, en la que los concursantes no tendrán que superar pruebas físicas, sino enfrentarse a sus propias opiniones y vivencias.

El reality, que ha llevado a sus protagonistas a superar exigentes pruebas en toda Canarias, vivirá ahora una cita especial en la que se desvelarán algunos secretos y se revivirán las experiencias de sus participantes. La gala pondrá el foco en las vivencias de los protagonistas y en cómo se forjaron las alianzas y rivalidades que marcaron la competición.

«Volvería sin pensarlo dos veces»

Giova y Maru compartirán en plató cómo vivieron la reñida final y desvelarán sus planes para disfrutar del premio de 20.000 euros. Además, podrán conocer frente a frente las opiniones del resto de compañeros, que no dudarán en revelar si consideran a los campeones justos ganadores o no.

Un intenso reencuentro en el que saldrán a relucir viejas rencillas y se despejarán algunas incógnitas, como el futuro de Ingrid y Giova, la pareja que dejó encendida la chispa del amor durante la aventura.

En palabras de los propios concursantes, La Conquista del Fuego ha supuesto una experiencia única en la que “volverían a participar sin pensarlo dos veces”. Una travesía por los paisajes más salvajes de Canarias que quedará grabada «a fuego» en la memoria de sus protagonistas.