La costura, a escena en el Espacio La Granja

RTVC
RTVC

La compañía Capicua presenta una propuesta escénica en la que confluyen el circo, el teatro y la costura que se podrá ver el sábado 13 de diciembre, a las 20.00 horas, en el espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife

En el escenario se pueden unir conceptos aparentemente tan alejados como las acrobacias y la costura. Acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan. Así se conforma ‘Nüshu’, un espectáculo que habla a través del cuerpo, el silencio y el caos. La compañía catalano-aragonesa Capicua presenta esta propuesta escénica que fusiona circo, teatro y moda con el objetivo de dar voz a las costureras. Se podrá ver en el tinerfeño Espacio La Granja el sábado 13 de diciembre, a las 20.00 horas. Las entradas ya se pueden adquirir en taquilla y en la web a diez euros.

El Espacio La Granja reivindica el oficio de las costureras con el espectáculo multidisciplinar ‘Nüshu’
Homenaje a la labor de las costureras

‘Nüshu’ reivindica la necesidad de crear espacios donde se valore y se reconozca la labor de las mujeres que ejercieron oficios esenciales para la comunidad. Por este motivo, las cinco artistas de Capicua suben al escenario para homenajear a las costureras, subrayando su papel fundamental en la subsistencia familiar hace cinco décadas: “ahora nosotras, nietas y bisnietas, reivindicamos este oficio y le rendimos homenaje en el escenario”, afirman.

Más que una pieza de circo y teatro, ‘Nüshu’ es un puente entre generaciones: un espacio donde madres, abuelas, hijas y compañeras se encuentran simbólicamente. Cada gesto, cada juego y cada risa se convierte en un hilo que teje historias sensibles y transformadoras.

Además, el espectáculo explora puntos de diálogo escénico, haciendo hincapié en la reutilización, la transformación y el acto creativo como respuestas al actual modelo de sobreproducción, explotación y exceso de consumo de la fast fashion.

La compañía

Fundada en 2009, Capicua nace de la mano de Rebeca Gutiérrez y Yolanda Gutiérrez. Con una trayectoria de más de 20 años en las artes escénicas a nivel nacional e internacional, la compañía ha creado las obras ‘Cabaret’ (2010), ‘Entredos’ (2013), ‘Koselig’ (2018) y ‘Nüshu’ (2021).

Galardonada con el Premio del Público al Mejor Espectáculo de Teatro Internacional de Teatro y Danza de Huesca (2013), Premio Territorio Violeta (2023) y Premio Marcelino Orbes al Mejor Espectáculo de CircoAragonés (2023), entre otros.

