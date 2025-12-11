ES NOTICIA

La Delegación del Gobierno ha firmado 295 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península

Redacción RTVC
A estos 295 expedientes de menores migrantes no acompañados se suman los 117 archivados por mayoría de edad o por informe negativo del Ministerio Fiscal

La Delegación del Gobierno ha firmado 295 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península. Imagen de recurso Europa Press
La Delegación del Gobierno ha firmado 295 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península. Imagen de recurso Europa Press

Desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, la Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado 295 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

Según informa un comunicado, a estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 117 archivados por mayoría de edad de la persona migrante o por informe negativo del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con el citado Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

