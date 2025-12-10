La educación financiera será examinada al detalle en ‘La Alpispa’

La Radio Canaria se traslada a la clausura de las Jornadas de Educación Financiera (JEF) para mostrar su apoyo a la promoción de hábitos económicos responsables en Canarias

La jornada contará con la presencia de autoridades institucionales, el divulgador Daniel Zhan y un cierre con estudiantes que entrevistarán a artistas como Omayra Cazorla

La Radio Canaria se suma a la promoción del uso responsable de las finanzas emitiendo en directo su programa ‘La Alpispa‘ desde la clausura de las Jornadas de Educación Financiera (JEF) del Gobierno de Canarias. Mercedes Martín se encontrará al frente del programa este jueves, 11 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 horas, desde el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, junto autoridades, expertos y jóvenes para cerrar tres semanas de intensa actividad formativa.

Una clausura con alta presencia institucional y divulgación

El programa ‘La Alpispa’ entrevistará al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez González, al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Suárez Nuez, y al director general de Promoción y Diversificación Económica, Alexis Oliva Hernández.

Durante la emisión en directo, se destacará el enfoque dinámico y la participación juvenil del evento, que contará con la presencia del popular divulgador financiero Daniel Zhan, y la intervención de las personajes públicos como la humorista Omayra Cazorla, quienes serán entrevistados por estudiantes para abordar la importancia de la salud financiera de una manera cercana y accesible.

Esta cobertura de la Radio Canaria subraya el compromiso de RTVC con la difusión de iniciativas de servicio público orientadas a mejorar las herramientas y el conocimiento de la ciudadanía canaria en materia económica.

Sensibilización económica en el Archipiélago

Las JEF, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica (DGPDE) en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), han recorrido las ocho islas en un formato híbrido con el propósito de sensibilizar a la sociedad en el uso responsable de las finanzas y promover hábitos que conduzcan a mejores decisiones económicas en la vida personal y profesional.

A lo largo de tres semanas, las jornadas han ofrecido sesiones dirigidas a la comunidad educativa, pymes y emprendedores, y a la ciudadanía en general, dando a conocer la Plataforma de Educación Financiera como recurso clave en las Islas.