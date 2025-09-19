El programa radiofónico se adentrará en este encuentro juvenil que incluye foros sociales, arte, deportes y acciones de servicio a la comunidad

Además, conectará con la historia de una niña hondureña que necesita un implante coclear, haciendo un llamamiento a la empatía social

Según la conductora de ‘El Alpende‘ de la Radio Canaria, Leny González, «hay tardes de radio que te acarician y otras que te sacuden. Hay programas que te informan y otros que te transforman». Este sábado 20 de septiembre a las 06:00 horas y al día siguiente a las 17:00 horas, ‘El Alpende’ invita a los oyentes a un viaje que promete ser todo eso y más. El programa conectará con dos realidades que, aunque separadas por un océano, laten con la misma urgencia: la de construir un futuro donde todos tengamos una oportunidad.

La llamada que no podemos ignorar

En la primera parte del programa, las ondas de la radio pública se convertirán en un puente de solidaridad hasta Honduras. Se escuchará, en primera persona, la voz de Fili Reyes, un padre luchando contra el tiempo. Su hija, la pequeña Brianna, de nueve años, tiene un potencial inmenso y una inteligencia brillante, pero vive en un mundo de silencio. Necesita un Implante Coclear urgente para poder oír, y su familia no puede costearlo. En la voz de Fili no solo descubriremos la angustia de un padre, sino también la fuerza inquebrantable del amor. Su historia es una llamada directa a la sociedad canaria, un recordatorio de que nuestra empatía no entiende de fronteras.

La generación que tiene la palabra

Y de esa lucha individual, el espacio saltará a la fuerza de un movimiento colectivo que nace en nuestras islas. ¿Sentimos que escuchamos lo suficiente a nuestros jóvenes? La segunda parte de ‘El Alpende’ llevará a la audiencia junto a la ‘Generación Viva’, las jornadas de juventud que reunirán en Gran Canaria a cientos de jóvenes de todas las culturas y rincones del archipiélago del 26 al 28 de septiembre. Leny González charlará con Dani Expósito, director de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá’í en Canarias, uno de los impulsores de este encuentro, y con María José Montiel, una brillante estudiante de Integración Social, venezolana residente en Tenerife que participará activamente.

Ellos nos desvelarán las claves de un evento que es mucho más que un festival. Es un espacio para el empoderamiento, donde a través de foros sociales, arte, deportes y acciones de servicio a la comunidad, se busca dar a la juventud las herramientas para mejorar la sociedad que nos rodea.

‘Generación Viva’ se presenta como un catalizador de esperanza en el Espacio Joven Creativo La Grada de Las Palmas de Gran Canaria (parque del antiguo Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria). Una oportunidad única para demostrar que la juventud canaria, con toda su diversidad, no es un problema por resolver, sino la solución que estábamos esperando.

«Sin duda, será un programa para escuchar, para sentir y, sobre todo, para actuar. Porque a veces, la radio sirve para cambiar el mundo, o al menos, el mundo de una persona. Y eso, ya lo es todo», señala Leny González.