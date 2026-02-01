La gala tendrá lugar este lunes 2 de febrero a partir de las 18.30 horas y participarán un total de 10 candidatas

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá este lunes 2 de febrero, a partir de las 18.30 horas, la Gala de Elección de la Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Un total de diez candidatas optarán al primero de los cetros de las soberanas de las fiestas chicharreras, en un espectáculo que estará dirigido por Paula Álvarez.

Orden de salida

1º. Sofía Campos, con la creación ‘Burbujas de amor’, de Sedormir Rodríguez de la Sierra.

2º. Micaela Díaz, con la fantasía ‘Desde bien lejitos vengo’, de Santi Castro.

3º. Ciara Luz Álvarez con ‘No me cuentes pinochadas’ que llevo una ballena detrás, de J. J. Santana.

4º. Yaxira González, con ‘Firmamento’, un diseño Noé González de la Rosa.

5º. Leire Socas, ataviada con ‘Mi destino se llama amistad’, de David Afonso Darías.

6º. Ana Ferrera, con ‘La hora del planeta’, de Dani Mena.

7º. Daniela Barrera, con la fantasía ‘Cuenta conmigo’, de Alexis Santana.

8º. Claudia Reyes, con ‘La más bella de las princesas’, de David Hernández.

9º. Alysson Rodríguez, con ‘Zapatera a sus zapatos’, de Ángel Ramos.

10º. Lucía Álvarez, con ‘Mensajera’, de Jorán Torres.

