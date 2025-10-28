Barcelona acogerá el 28 de febrero de 2026 la 40 edición de los Premios Goya

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40 edición de los Premios Goya. Se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. Una gala que los dos artistas han prometido que será amena, diversa y musical -entre otras actuaciones, ambos cantarán-, han asegurado este martes en la Academia de Cine.

Tras el anuncio del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, que ha recordado que tanto la cantante como el actor han sido galardonados por la academia en el pasado, Tosar y Bandini han asegurado que tratarán de reflejar el «dinamismo» y la potencia del cine español en la actualidad.

«Si podemos hacer una gala divertida, amena y que proyecte lo que hacemos en las películas, será un objetivo maravilloso a cumplir», ha dicho Tosa. Según ha explicado había recibido ofertas previas para encargarse de esta gala pero hasta ahora no había podido aceptar por cuestiones laborales.

La música estará presente

Por su parte, Bandini ha remarcado que será además un espectáculo en el que la música estará presente -ella es cantante y Tosar tiene un grupo musical, llamado Di Elas-. Y tendrá «toques de obra de teatro» en un «‘show’ que te haga reír». «Hacer cosas sencillas pero bien hechas», ha subrayado la catalana. Sin embargo, ha afirmado que ella no es graciosa y esto es algo que no intentará pretender.

Tosar, que ha destacado su «alma cabaretera», ha remarcado que se trata de unas galas «normalmente largas». Y ha animado a los premiados a ser «lo más sintéticos posible».

Sobre las posibles críticas que puedan recibir, Bandini ha remarcado que «el miedo también es un motor para trabajar». «Obviamente será imposible gustar a todo el mundo pero si nos dejamos la vida en hacer la gala que queremos» y en dar «lo mejor» de ellos, las críticas, ha dicho, no le dolerán.