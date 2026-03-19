La cita con las plataformas y el color del Carnaval de “Latinoamérica’ se emitirá a partir de las 23:55 horas

Televisión Canaria emite este sábado 21 de marzo, a las 23:55 horas, la Gala Drag Queen del Carnaval de Corralejo. Las carnestolendas de las Islas siguen latiendo en el canal público con la emisión de este espectáculo que se celebró el pasado 9 de marzo en el recinto ferial de Corralejo -en el municipio de La Oliva- bajo la alegoría de ‘Latinoamérica’ y que fue presentado por Roberto Herrera.

La obertura de la cita corrió a cargo de la comparsa Atlántida, una de las formaciones más veteranas de Fuerteventura. La velada incluyó diversas actuaciones musicales, como el tributo al 50 aniversario de “Daddy Cool” de Boney M y la participación de Drag Ikónica junto al grupo de baile “The Queens”. Además, Drag Shiky ofreció un número en directo a voz y piano, acompañado por un flautista, siguiendo la estética de los conciertos Candlelight.

Sobre el escenario participaron un total de diez candidatos; Drag Hefesto, Drag Avalon, Drag Nilo, Drag Glitter, Drag Sequins, Drag Acrux, Drag Destroyer -que con tan solo 13 años destacó como el participante más joven-, Drag Shiky, Drag La Tacones y Drag Vilanz, vecino de Corralejo y representante del municipio de La Oliva.

Con esta emisión, RTVC mantiene su apuesta por difundir las principales fiestas del Archipiélago y mostrar la identidad y singularidades del Carnaval de cada isla.