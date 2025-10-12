Miles de fieles no han querido perder la ocasión para mostrar su devoción a una de las vírgenes más veneradas de La Gomera

Informa. Mónica Darias / Sergio Duque

La Gomera ha celebrado sus fiestas en honor a la Virgen de La Salud, una de las últimas festividades del calendario religioso.

Ermita de la Virgen de Las Nieves. Imagen RTVC.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar los fieles desde distintos puntos de la isla, como cada año y como así lo marca la tradición. Miles de fieles no han querido perder la ocasión para mostrar su devoción a una de las vírgenes más veneradas de La Gomera, la virgen de la Salud.

Sobre las 13.00 horas comenzó la eucaristía y posteriormente, fue el momento de las chácaras y tambores, para arropar así a la virgen en su procesión y donde los devotos han podido volcar sus peticiones y también cumplir sus promesa.

Imagen durante la verbena en la Fiesta de las Nieves. RTVC.

Se trata de una de las últimas festividades del año del calendario religiosos, festivo y popular, de La Gomera.