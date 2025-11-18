La Gomera registra en un año 60 denuncias por violencia machista

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, La Gomera se moviliza con varias actividades para concienciar a la población

Informa: RTVC.

La isla de La Gomera ha registrado 60 denuncias por violencia machista en 2024. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial indican mayor concienciación para denunciar cualquier tipo de maltrato o violencia sexual.

La Gomera conmemora el 25N con numerosas actividades para concienciar sobre la violencia machista.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la isla colombina, desarrollará una serie de actos para conmemorar el 25 de noviembre.

Talleres de defensa personal, pasacalles, música y actividades deportivas para mostrar la repulsa hacia la violencia machista. Hasta el 29 de de noviembre se desarrollarán diferentes actos con los que pretenden implicar a todos en la lucha contra este tipo de violencia.

Las denuncias por violencia machista crecen en Canarias

Durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron en un 44,6% las denuncias por violencia machista en los órganos judiciales de Canarias. Este crecimiento con respecto al año anterior, refleja que han habido casi 1.196 más denuncias.

Con estas cifras estaría a la cabeza del país. En total se registraron 3.817 denuncias, según los datos del Observatorio de Violencia Doméstica.