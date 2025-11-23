La nueva beca de alquiler se integra en un paquete global de apoyo al estudio que alcanzará los 3 millones de euros en 2026

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de La Gomera ha incluido por primera vez en su paquete de becas para estudiantes una línea específica para el alquiler en zonas universitarias.

Resto de becas

Se trata de una ayuda de 1.000 euros por estudiante, compatible con el resto de becas, detalla la corporación insular en un comunicado.

Esta medida se justifica en «los verdaderos esfuerzos que hacen las familias para sostener la formación de sus hijos, y de observar cómo el encarecimiento de la vida, la movilidad entre islas y la escasez de viviendas empujan a muchas al límite», señala el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo.

Paquete global

La nueva beca de alquiler se integra en un paquete global de apoyo al estudio que alcanzará los 3 millones de euros en 2026, de los cuales más de 2,2 millones se destinan a becas directas.

El pasado curso, más de 800 jóvenes gomeros resultaron beneficiarios de alguna de estas modalidades, que abarcan estudios universitarios fuera y dentro de Canarias, Bachillerato y Formación Profesional, y enseñanzas no presenciales.

Ayudas al transporte

Adicionalmente, el Cabildo de La Gomera mantiene ayudas para el transporte por un monto global de 402.000 euros. Así como, para libros de texto (200.000 euros). Además, acaba de renovar un acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello, para sufragar un tercio del coste de residencia de los estudiantes gomeros alojados en sus centros públicos.