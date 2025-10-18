Cada una de mencionadas mujeres ha dedicado su vida al trabajo en el campo, la ganadería o la producción agroalimentaria

Imagen cedida Cabildo Insular de La Gomera.

La Sala de Exposiciones del Cabildo de La Gomera ha reconocido este viernes a seis mujeres del sector primario de la isla, por la «fuerza, entrega y compromiso» que han sostenido durante generaciones el mundo rural gomero, convirtiéndose en «pilares fundamentales» de la identidad insular, según ha informado la institución en una nota.

Desarrollo del acto

Así, durante el acto, ‘Mujeres de la Tierra’, fueron homenajeadas Obdulia Correa Almenara, ganadera de Tecina, San Sebastián de La Gomera; Clara Montesinos Arzola, de Alajeró; Gloria Esther Negrín Navarro, bodeguera de Chipude; Teresa Katherina Manzl, ganadera afincada en Agulo; Gasparina Santos Conrado, agricultora de Hermigua; y Bella Esmeralda Bethencourt Coello, ganadera de Arure.

Cada una de ellas, resalta el Cabildo, ha dedicado su vida al trabajo en el campo, la ganadería o la producción agroalimentaria, dejando una «huella imborrable» en la historia del sector en la isla.

Contribución a la sostenibilidad

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha señalado que este homenaje simboliza «el respeto y la admiración» de toda una isla hacia las mujeres que, con «esfuerzo silencioso y perseverancia», han construido futuro «desde la tierra, el mar y la viña».

Así, el acto ha buscado reconocer su contribución al desarrollo. Así como, sostenibilidad del mundo rural. Además de poner en valor su papel en la preservación de las tradiciones, la cultura y el paisaje gomero.

Relevo generacional

Curbelo recordó que la mujer rural gomera «ha sido y sigue siendo la arquitecta silenciosa de nuestra identidad. «Una una figura indispensable en la economía familiar y comunitaria». En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan su liderazgo, garanticen la igualdad de oportunidades«

Por tanto, «ellas nos enseñan que cuidar la tierra es cuidar la vida. También, que el progreso no se mide solo en cifras, sino en bienestar, cohesión social y sostenibilidad«, ha afirmado el presidente insular.

El acto contó con la obertura a cargo de Eduardo Duque con unos versos dedicados a La Gomera, las mujeres de la isla, y las homenajeadas, y la actuación musical de Zairma Música de Raíz.