La Gomera participa como destino expositor en los Yoga Games Estocolmo 2026, que se celebrará hasta este domingo, y donde busca reforzar su estrategia como referente de turismo de bienestar.

Valores de la isla

La consejera de Turismo, María Isabel Méndez, ha apuntado en una nota que en el marco de esta feria La Gomera difundirá los valores de «sostenibilidad, naturaleza y autenticidad» que le definen.

De esta forma, Méndez ha añadido que la presencia en este evento no solo permite «establecer contacto directo» con el público final y con profesionales del sector de retiros y turismo especializado, sino también da a conocer sus nuevos seis productos turísticos, que diversificarían la actividad turística hacia las zonas rurales, el litoral y el sector primario. «Buscamos un turismo más conectado con el territorio y alejado de las masificaciones«, ha añadido.

Talleres intensivos

La Yoga Games reúne este fin de semana a una comunidad consolidada de profesionales y entusiastas del yoga a través de un programa que incluye talleres intensivos, clases magistrales, meditación y sound healing. La Gomera contará con un espacio propio en la feria comercial del evento, que alberga a más de 60 expositores.

Así, se consolida como un escaparate estratégico para el mercado nórdico, y uno de los más relevantes de la región nórdica para captar al turista sueco, interesado en la sostenibilidad y la naturaleza.

El mercado sueco representa una «oportunidad estratégica» para La Gomera debido a un perfil de viajero que guarda una estrecha afinidad cultural con la isla, ya que la población de Suecia valora profundamente el bienestar y la ecología. Esta conexión se vería reforzada gracias a que la isla se posiciona como «el escenario perfecto» para este público al ofrecer centros de retiro especializados, fincas ecológicas y espacios naturales vírgenes.

La conectividad de este perfil con la isla facilitaría este vínculo, puesto que Estocolmo mantiene su relación con el destino mediante vuelos directos, tanto regulares como chárter, con Tenerife Sur durante toda la temporada de invierno.