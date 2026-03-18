El detenido intentó darse a la fuga e invistió durante su huida a varios vehículos, incluido el de la Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han detenido a una persona, varón de 39 años de edad y residente en Arona, acusado de un delito de tráfico de drogas, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y delito contra la seguridad del tráfico.
La Guardia Civil detectó una furgoneta que conducía de forma extraña, lo que les llamó la atención. Por esta razón, los agentes se identificaron y solicitaron al conductor que se apartar a un lado de la vía, éste aceleró y embistió al vehículo policial, que quedó inutilizado, aunque no hubo heridos.
Los agentes comenzaron un seguimiento al vehículo. El conductor circulaba de manera imprudente, en dirección contraria, golpeando a otros vehículos y poniendo en riesgo la integridad física de viandantes y otros usuarios de la vía.
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A la salida de Las Galletas, dos patrullas de la Guardia Civil interceptaron el furgón fue interceptado, y se detuvo al conductor. Los agentes comprobaron el vehículo, y encontraron en la zona destinada a la carga seis fardos de hachís, con un peso aproximado de 230 kilos.
La Autoridad Judicial está a disposición del detenido. Se ha decretado el ingreso en prisión del detenido.