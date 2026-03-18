El detenido intentó darse a la fuga e invistió durante su huida a varios vehículos, incluido el de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han detenido a una persona, varón de 39 años de edad y residente en Arona, acusado de un delito de tráfico de drogas, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y delito contra la seguridad del tráfico.

La Guardia Civil detiene a una persona en Las Chafiras, al transportar 230 kilos de hachís en su vehículo

La Guardia Civil detectó una furgoneta que conducía de forma extraña, lo que les llamó la atención. Por esta razón, los agentes se identificaron y solicitaron al conductor que se apartar a un lado de la vía, éste aceleró y embistió al vehículo policial, que quedó inutilizado, aunque no hubo heridos.

Los agentes comenzaron un seguimiento al vehículo. El conductor circulaba de manera imprudente, en dirección contraria, golpeando a otros vehículos y poniendo en riesgo la integridad física de viandantes y otros usuarios de la vía.

A la salida de Las Galletas, dos patrullas de la Guardia Civil interceptaron el furgón fue interceptado, y se detuvo al conductor. Los agentes comprobaron el vehículo, y encontraron en la zona destinada a la carga seis fardos de hachís, con un peso aproximado de 230 kilos.

La Autoridad Judicial está a disposición del detenido. Se ha decretado el ingreso en prisión del detenido.