El alijo de cocaína se ha interceptado en el litoral del municipio de Los Silos, durante un servicio de vigilancia y prevención del narcotráfico

Cocaína interceptada en Los Silos, Tenerife. Imagen Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil de Buenavista del Norte han interceptado un alijo de cocaína en el litoral del municipio de Los Silos, en el norte de Tenerife, durante un servicio de vigilancia y prevención del narcotráfico

Cuando los agentes se encontraban prestando su servicio de prevención de la seguridad ciudadana por la Costa de Sibora, detectaron lo que parecía ser una boya de fondeo que levantó sus sospechas, ya que podría tratarse de un indicador de alijo, motivo por el cual procedieron a inspeccionar todo el litoral, confirmando así las sospechas tras encontrar un fardo flotando cerca del Charco de los Cristales.

El fardo, golpeado por las rocas, se encontraba en una zona de difícil acceso, y su envoltorio, ya débil, se desgarró con los intentos de los agentes por sacarlo del agua. Gracias a la actuación de los agentes, se pudo recuperar el fardo y extraerlo del mar.

Una vez en tierra se realiza la inspección del fardo, que arrojó un peso aproximado de 20 kilos, disponiendo en su interior de 20 paquetes con una sustancia blanquecina que resultó ser cocaína.

Segundo fardo localizado

Tras el citado hallazgo por parte de la Guardia Civil, según informa un comunicado, los agentes mantuvieron durante los días posteriores una exhaustiva vigilancia de la zona, consiguiendo así localizar e incautar un segundo paquete de la misma droga que arrojó un peso de 1,116 kilogramos.

Las diligencias instruidas, junto con la droga incautada, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción competente.

La incautación de estos más de 20 kilogramos de cocaína evita que un gran volumen de estupefacientes potencialmente dañinos llegue a la ciudadanía, protegiendo así la salud y la seguridad de la población.