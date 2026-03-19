El programa de la Radio Canaria analiza a las 18:30 horas el impacto de la guerra en la economía estadounidense y la crisis en Cuba

El presentador de ‘El Análisis Internacional’, Javier Granados, en la Radio Canaria.

La guerra en Irán comienza a tener efectos directos en la economía de Estados Unidos. Este jueves 12 de marzo, a partir de las 18:30 horas, el programa de la Radio Canaria ‘El Análisis Internacional’ pone el foco en las consecuencias del conflicto, especialmente en el encarecimiento de los carburantes y el malestar social que empieza a extenderse por el país.

La subida del precio de la gasolina se está dejando sentir con fuerza en las estaciones de servicio estadounidenses, generando protestas ciudadanas que exigen al presidente Donald Trump poner fin a la guerra. En un país donde el uso del vehículo es generalizado, el combustible se convierte en un elemento clave del día a día, por lo que su encarecimiento tiene un impacto inmediato en la población.

Además, el incremento del coste de los fertilizantes está provocando movilizaciones en el ámbito rural, lo que añade presión al Gobierno. En este contexto, sectores del Partido Republicano y grupos afines a Trump cuestionan el incumplimiento de sus promesas electorales relacionadas con la bajada de precios, la inflación y la mejora de la economía.

Para analizar esta situación, el programa dirigido por Javier Granados contará con la profesora de Relaciones Internacionales de la IE University, Alana Moceri, quien aportará claves sobre el escenario político y económico actual en Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una celebración por el 250.º aniversario del Ejército en la Base Militar de Fort Bragg, Carolina del Norte

– Europa Press/Contacto/Sgt. Austin Robertson/U.S Ar

Cuba, sin combustible y a oscuras

El espacio también se detendrá en la difícil situación que atraviesa Cuba, donde la falta de combustibles fósiles está provocando graves problemas en la generación eléctrica. La isla vive apagones prolongados y una fuerte limitación en la movilidad.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, explicará cómo están afrontando esta crisis los cerca de 65.000 descendientes de canarios que residen en Cuba. Con contacto directo y diario con esta comunidad, detallará las ayudas que reciben y las dificultades de vivir gran parte del día sin electricidad ni transporte.

‘El Análisis Internacional’ refuerza cada semana su compromiso con la información global, dando voz a expertos y protagonistas para entender un mundo en constante transformación.