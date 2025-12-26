El personal de Azul Handling, la empresa que presta servicios en tierra a Ryanair, mantiene la huelga que se inicio durante el verano los miércoles, viernes, sábados y domingos

Vídeo RTVC.

El personal de Azul Handling, la empresa que presta servicios en tierra a Ryanair mantiene la huelga, una situación que afecta, este 26 de diciembre, al aeropuerto Tenerife Sur.

Desde el verano, los trabajadores mantienen paros semanales para reclamar mejoras en las condiciones laborales, complementos salariales y mayor estabilidad.

Imagen de la zona de facturación del Aeropuerto Tenerife Sur, esta mañana de 26 de diciembre de 2025. RTVC.

Hasta el 31 de diciembre, las huelgas continuarán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos, en tres franjas horarias. De 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 24:00 horas.

Esta situación podría traducirse en colas y retrasos para los pasajeros de Ryanair en otros aeropuertos. Aeropuertos como Alicante, Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla o Valencia, entre otros.

Trasiego en los aeropuertos canarios

Esta huelga coincide con una época de mucho trasiego en los aeropuertos canarios. Desde el pasado día 24 y hasta hoy se han realizado más de 3.000 operaciones. Hasta el próximo día 2 se prevén casi 12.000 operaciones con mayor volumen en ell aeropuerto de Gran Canaria, seguido de Tenerife Norte y Tenerife Sur.