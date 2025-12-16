ES NOTICIA

La innovación, protagonista en la Radio Canaria con el especial del Encuentro IPI 2025

Gabinete de Prensa
El programa ‘La Alpispa’ se traslada al Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna para visibilizar el impacto real del talento y la innovación en el tejido empresarial de las islas

En su firme apoyo a las iniciativas que impulsan el desarrollo y la modernización del archipiélago, la Radio Canaria se hará eco del Encuentro IPI 2025: Personas que innovan, empresas que avanzan.

El programa La Alpispa, dirigido y presentado por Eugenio González y Mercedes Martín, realizará un especial en directo desde el evento el miércoles 19 de diciembre a partir de las 11:00 horas. El Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna (Tenerife) se convertirá en el epicentro de la innovación en Canarias con este evento que tiene como objetivo principal visibilizar el impacto real del talento y la innovación en el tejido empresarial de las islas, poniendo en valor historias potentes y casos de éxito que demuestran cómo el talento canario está transformando el futuro.

Eugenio González y Mercedes Martín entrevistarán a participantes clave, responsables de la organización y líderes de las empresas canarias que han logrado casos de éxito gracias a la aplicación de modelos innovadores. El programa explorará las experiencias reales que se presentarán en el evento, ofreciendo una plataforma para que los protagonistas del ecosistema innovador compartan sus retos, logros y la prueba de que el talento canario sí cambia las cosas.

De esta manera, la Radio Canaria invita a la audiencia a sintonizar ‘La Alpispa’ para escuchar de primera mano cómo se está gestando el futuro económico y tecnológico de Canarias. Esta retransmisión no solo informará sobre el desarrollo del Encuentro IPI 2025, sino que también inspirará a nuevas empresas y profesionales a sumarse a la senda de la investigación y la innovación.

