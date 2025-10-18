El técnico de La Laguna Tenerife ha reiterado que se trata de un rival “con una plantilla larga y que está acostumbrado a competir a muy alto nivel desde la llegada de Sito Alonso al banquillo”

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta.

La Laguna Tenerife y UCAM Murcia se miden este sábado en el duelo entre los dos mejores equipos en anotación de este inicio de temporada.

UCAM Murcia

El técnico Txus Vidorreta ha declarado que se trata de un rival “con una plantilla larga y que está acostumbrado a competir a muy alto nivel desde la llegada de Sito Alonso al banquillo”.

“Va a ser un partido con un buen tono defensivo y aunque no soy adivino creo que los dos equipos vamos a estar por debajo de esa media de puntos que llevamos anotados”, ha dicho.

Vidorreta cree que el equipo levantino se ha “reforzado bien” en verano pero que pese a la llegada de nuevas caras “no pierde su esencia”.

Próximas semanas

Pese al buen inicio y la imbatibilidad de su equipo tanto en ACB como en Liga de Campeones, Vidorreta cree que el equipo tiene que ser “más consistente” y evitar esos momentos en los que el rival anota “con mucha facilidad”.

“Tenemos que mejorar, ser más sólidos para que no corra peligro la ventaja que cogemos, creo que las cosas van bien e iremos viendo como evolucionan durante las próximas semanas”, ha añadido.

Vidorreta ha asegurado que tiene a los 14 jugadores disponibles si bien, la participación de Fran Guerra seguirá siendo limitada y acorde a su recuperación ya que el grancanario “nota cierta fatiga en la zona de la lesión y hay que dosificar mucho”.

Entrenamientos durante la semana

Además, ha informado de que el lituano Rokas Giedraitis ha pasado por un proceso febril y se ha perdido algunos entrenamientos durante la semana, si bien, se prevé que esté listo para el partido.

“Teniendo 14 jugadores es difícil que todos puedan participar pero los que están jugando lo están haciendo bien”, ha indicado.

En concreto, el entrenador ha valorado el inicio de competición de Jaime Fernández que tras “un verano de buen trabajo está teniendo el premio de gozar de buena salud”.