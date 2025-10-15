El equipo tinerfeño se enfrente este sábado en casa al UCAM Murcia en busca de mantener su pleno de victorias en la temporada

La Laguna Tenerife se enfrentará este sábado, a las 19:00 (hora canaria), al UCAM Murcia en casa, en el Santiago Martín. El equipo aurinegro busca la tercera victoria de la Liga Endesa 2025-2026, un pleno de victorias que su rival también busca, ya que no conoce la derrota.

La Laguna Tenerife vs UCAM Murcia| J3 Liga Endesa 25-26

La plantilla de Sito Alonso ocupa la primera posición tras las dos jornadas iniciales, un puesto por encima del conjunto tinerfeño, y la diferencia de puntos es el único factor que separa a ambos equipos.

Duelo de titanes

La Laguna Tenerife llega al partido tras ganar sus dos primeros enfrentamientos en la Liga Endesa frente al BAXI Manresa (104-93) y Morabanc Andorra (64-96). Además, el equipo aurinegro registra pleno de victorias en el inicio de temporada tras las dos victorias en la Basketball Champions League (BCL).

El factor ofensivo está siendo clave, con jugadores como Jaime Fernández y Giorgi Shermadini demostrando un gran estado de forma. El escolta madrileño promedia 18,5 puntos en este inicio, mientras que el pívot georgiano ha registrado un promedio de 23 puntos y un histórico promedio de 34 de valoración, algo que no ocurría desde 2003.

El alero del La Laguna Tenerife, Rokas Giedraitis , entra a canasta ante los jugadores del Bnei Penlink Herzliya. EFE/Ramón de la Rocha

Mientras tanto, el equipo murciano debe su buen inicio de temporada a un estilo de juego muy coral, donde no destacan grandes estrellas. Algunos de los nombres a seguir son el escolta canadiense Dylan Ennis o el alero estonio Sander Raieste.

El técnico Sito Alonso cuenta con una larga trayectoria en los banquillos de la ACB, donde ha entrenado al Joventut, Bilbao Basket, Baskonia y al Barça. Desde 2019, el madrileño dirige al conjunto murciano, con el que logró un histórico segundo puesto en la temporada 2023/24.

Finalmente, el UCAM Murcia es el líder dos jornadas seguidas por primera vez en sus 28 temporadas en la ACB contando la recién comenzada y busca igualar la racha de tres triunfos seguidos de la campaña 2023/2024, la mejor de arranque que tuvo en la máxima categoría.

Últimos enfrentamientos

El equipo tinerfeño se ha llevado la victoria en los últimos cuatro enfrentamientos contra el UCAM Murcia, un balance positivo que espera mantener para conseguir su tercera victoria y posicionarse como líder temporal de la Liga Endesa.