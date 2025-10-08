ES NOTICIA

Morabanc Andorra vs La Laguna Tenerife | Segunda jornada de la ACB

Toda la actualidad de la Liga Endesa ACB

El conjunto aurinegro busca la segunda victoria en la principal liga española

La Laguna Tenerife se enfrenta este sábado a las 18:00 hora canaria al MoraBanc Andorra en la segunda jornada de la ACB. El conjunto aurinegro llega con buenas sensaciones al partido tras una exhibición ofensiva en el encuentro contra el BAXI Manresa.

Por otro lado, el MoraBanc Andorra buscará conseguir su primera victoria tras una dura derrota en la primera jornada de la Liga Endesa frente a un superior UCAM Murcia (95-64 para el equipo murciano).

Inicio con buenas sensaciones

Tras el festín ofensivo del equipo tinerfeño en su primer partido de la temporada ACB, la plantilla y también la afición se encuentran optimistas ante un partido que, a priori, se vislumbra más sencillo que el disputado en el Santiago Martín.

El conjunto andorrano tiene entre sus principales figuras al exjugador del Dreamland Gran Canaria, Kyle Kuric, un alero con gran acierto tras la línea de 6,75 metros y que anotó 13 puntos en la primera jornada.

Además, el base catalán Ferran Bassas, exjugador del CB Canarias y Dreamland Gran Canaria, es otro de los nombres clave en la plantilla, donde su capacidad organizativa es fundamental para el equipo de Joan Plaza.

El conjunto aurinegro busca la segunda victoria en la principal liga española. EFE/Ramón de la Rocha

Por su parte, La Laguna Tenerife ha demostrado que varios de sus jugadores han comenzado la temporada en excelente forma, como el pívot georgiano Giorgi Shermadini y el escolta Jaime Fernández, quienes fueron los dos jugadores con mayor valoración en el partido contra el BAXI Manresa.

El lituano Rokas Giedraitis, alero de gran calidad ofensiva y uno de los fichajes del verano para la plantilla aurinegra, ha dejado claro que está dispuesto a aportar desde el primer minuto al equipo dirigido por Txus Vidorreta.

