La Laguna Tenerife vs Dreamland Gran Canaria | J12 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este domingo 28 de diciembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Dreamland Gran Canaria | J12 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la cuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto grancanrio es duodécimo en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 11 contra el Bàsquet Girona. Mientras que el Granca ganó en casa ante el Coviran Granada.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en cuarta posición. En cambio, el Dreamland Gran Canaria ocupa la duodécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado todos los enfrentamientos entre ambos, aunque con resultados muy igualados. El equipo local llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos. Mientras que el equipo visitante llega al partido habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos.

