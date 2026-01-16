La Magma Bike de El Hierro agota sus 650 plazas en 15 minutos

La Magma Bike Maratón está organizada por el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro y la Federación Canaria de Ciclismo, con el Cabildo de El Hierro como principal patrocinador

La prueba de ciclismo de montaña Magma Bike Maratón, que se celebrará los próximos 28 y 29 de marzo en El Pinar de El Hierro, ha agotado sus 650 plazas para las distancias de 40 y 60 kilómetros en apenas 15 minutos tras la apertura oficial de inscripciones.

Categoría infantil

El pasado 8 de enero, se abría un periodo especial de inscripciones para residentes herreños, mientras que las reservadas para la categoría infantil continúan abiertas.

Según ha informado la organización del evento, la apertura de inscripciones “ha sido una auténtica avalancha digital, con cientos de corredores conectados simultáneamente para asegurar su plaza”.

“Esto es un compromiso con el deporte, con la isla y con la ilusión de los corredores y las corredoras. Es increíble ver cómo año tras año la Magma se supera, y cómo El Hierro se posiciona como un referente del ciclismo de montaña en España”, señala el alcalde de El Pinar de El Hierro, Juan Miguel Padrón.

La Magma Bike Maratón está organizada por el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro y la Federación Canaria de Ciclismo, con el Cabildo de El Hierro como principal patrocinador y la colaboración del Club BTT para El Hierro, junto a empresas privadas y otras entidades.

La concejala de Deportes de El Pinar, Lourdes Pérez, destaca que el éxito de esta edición no es solo el tiempo récord en el que se agotaron las plazas, sino lo que representa “la comunidad ciclista que vibra, una organización que no se detiene y un evento que ya es patrimonio emocional de esta isla”.

Promoción turística

Magaly González, concejala de Turismo, señala que esta respuesta tan masiva demuestra el poder que tiene el deporte como motor de atracción y promoción turística.

“El Pinar de El Hierro está en el mapa ciclista internacional y la Magma es su mejor carta de presentación”, asegura.

La responsable del voluntariado que colabora en esta prueba, Jaisan Morales, señala que “detrás de esta locura hay un ejército silencioso de personas que hacen posible cada detalle. Desde el dorsal hasta la línea de meta. Ellos son la columna vertebral de este evento”.