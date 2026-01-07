‘La Maleta’ abre 2026 con los últimos hablantes de la lengua amazigh

Se abordará el proceso de sustitución lingüística de la lengua guanche entre los siglos XV y XVII, arrojando luz sobre sus últimos hablantes

El programa recordará también la figura del escritor y político Patricio Estévanez de la mano de Samir Delgado, y se sentará en un “Sofá para seis” con Elena Marrero

En su primer programa del año 2026 de ‘La Maleta‘, que se emitirá, este miércoles, 7 de enero, a las 23:00 horas, el doctor en Historia, Rumen Sosa, presentará la publicación de su tesis doctoral titulada “La muerte de la lengua guanche: El proceso de sustitución lingüística en Canarias (Siglo XV – XVII). ¿Cuándo se dio por desaparecida la lengua guanche? ¿Cuáles fueron sus últimos hablantes? Estas y otras cuestiones se intentarán responder por el autor de la obra, uno de los investigadores canarios más solventes sobre la lengua amazigh.

El doctor Rumen Sosa y la portada de su libro «La muerte de la lengua guanche».

El 28 de agosto de 1926 moría en La Laguna Patricio Estévanez y Murphy. A lo largo de su vida desplegó una gran actividad como escritor y como político, compartiendo con sus hermanos largas tertulias culturales en su vivienda familiar, a la sombra del almendro que su hermano Nicolás inmortalizó en su poema “Canarias”. Su figura será recordada por el escritor y ensayista Samir Delgado.

De forma simultanea en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna se podrá visitar la exposición “Sofá para seis”. Elena Marrero, de la sala expositiva El Palmeral, invitará a los oyentes amantes del arte a disfrutar de ella hasta finales del mes de enero. Juan Alberto Crespo profundizará en la historia del mítico corsario Amaro Pargo y Daniel Martín volverá a reflexionar en voz alta desde su zaguán particular.

Los Sabandeños dedicaron a la princesa Guacimara una canción en su disco “La Cantata del Mencey Loco”. Con ella, y con el origen de la leyenda sobre esa mítica figura guanche, se cerrará el programa.