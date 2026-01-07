‘La Maleta’ abre 2026 con los últimos hablantes de la lengua amazigh

Se abordará el proceso de sustitución lingüística de la lengua guanche entre los siglos XV y XVII, arrojando luz sobre sus últimos hablantes
El programa recordará también la figura del escritor y político Patricio Estévanez de la mano de Samir Delgado, y se sentará en un “Sofá para seis” con Elena Marrero
En su primer programa del año 2026 de ‘La Maleta‘, que se emitirá, este miércoles, 7 de enero, a las 23:00 horas, el doctor en Historia, Rumen Sosa, presentará la publicación de su tesis doctoral titulada “La muerte de la lengua guanche: El proceso de sustitución lingüística en Canarias (Siglo XV – XVII). ¿Cuándo se dio por desaparecida la lengua guanche? ¿Cuáles fueron sus últimos hablantes? Estas y otras cuestiones se intentarán responder por el autor de la obra, uno de los investigadores canarios más solventes sobre la lengua amazigh.
El 28 de agosto de 1926 moría en La Laguna Patricio Estévanez y Murphy. A lo largo de su vida desplegó una gran actividad como escritor y como político, compartiendo con sus hermanos largas tertulias culturales en su vivienda familiar, a la sombra del almendro que su hermano Nicolás inmortalizó en su poema “Canarias”. Su figura será recordada por el escritor y ensayista Samir Delgado.
De forma simultanea en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna se podrá visitar la exposición “Sofá para seis”. Elena Marrero, de la sala expositiva El Palmeral, invitará a los oyentes amantes del arte a disfrutar de ella hasta finales del mes de enero.
Juan Alberto Crespo profundizará en la historia del mítico corsario Amaro Pargo y Daniel Martín volverá a reflexionar en voz alta desde su zaguán particular.
Los Sabandeños dedicaron a la princesa Guacimara una canción en su disco “La Cantata del Mencey Loco”. Con ella, y con el origen de la leyenda sobre esa mítica figura guanche, se cerrará el programa.