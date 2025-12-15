El plan en la Mancomunidad del Sureste, presentado en El Burrero, ha recuperado 75 hectáreas, generado 83 empleos y cuenta con una inversión superior a 1,8 millones de euros para limpieza de invernaderos

La Mancomunidad del Sureste avanza en la limpieza de invernaderos abandonados y la mejora ambiental de la comarca. RTVC

La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria presentó este lunes, 15 de diciembre, en la zona de El Burrero, en el municipio de Ingenio, los avances del plan de limpieza y adecentamiento de invernaderos abandonados que se ejecuta en distintos puntos de la comarca, una actuación que combina recuperación ambiental, políticas activas de empleo y formación.

La visita institucional contó con la presencia de la presidenta de la Mancomunidad del Sureste y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz; y el vicepresidente primero de la Mancomunidad y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quienes conocieron de primera mano el grado de ejecución y los resultados alcanzados hasta el momento.

El proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Empleo de Adecentamiento y Mejora del Entorno Aeropuerto–Zona Sur Turística, anualidad 2024, y está financiado íntegramente por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, con una inversión total de 1.807.983 euros. La iniciativa se encuadra, además, en el convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo insular para la ejecución de programas de políticas activas de empleo.

Contratación a 83 personas

Gracias a este plan se ha contratado a 83 personas desempleadas, entre personal técnico, administrativo, capataces agrícolas y peones, con contratos comprendidos entre mayo de 2025 y abril de 2026.

Paralelamente a las labores de limpieza, el proyecto incorpora acciones formativas en prevención de riesgos laborales, gestión de residuos industriales, manipulación de alimentos y uso de productos fitosanitarios, con el objetivo de mejorar la cualificación y empleabilidad de las personas participantes.

En el ámbito ambiental, ya se han adecentado unas 75 hectáreas, superando las previsiones iniciales de 50 hectáreas. Las actuaciones han permitido retirar 381,10 toneladas de residuos, entre madera, mallas agrícolas, alambres, mangueras y otros desechos, contribuyendo a la mejora del paisaje, la seguridad y la salubridad del entorno. Desde la Mancomunidad se advierte, no obstante, que el vertido incontrolado y el incivismo obligan en ocasiones a intervenir de nuevo en zonas ya limpiadas, incrementando los costes del proyecto.

La presidenta de la Mancomunidad del Sureste, Vanesa Martín, destacó el esfuerzo del personal participante y agradeció el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, subrayando que este tipo de iniciativas “generan empleo y formación, pero también mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y refuerzan un modelo de desarrollo más sostenible para el Sureste”. Por su parte, el consejero Juan Díaz resaltó la importancia de la actuación, especialmente por tratarse de una de las principales zonas de entrada a la isla, y puso en valor la mejora visible del entorno tras la retirada de más de 380 toneladas de residuos.