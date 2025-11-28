El espacio de la Radio Canaria hablará con Miguel Gauto sobre los secretos y dolor que dieron vida a su novela, en la que también habla de la dictadura militar de Alfredo Stroessner y la cultura paraguaya

Este sábado 29 de noviembre a las 06:00 horas, y el domingo día 30 a las 17:00 horas, ‘El Alpende‘ de La Radio Canaria, prepara para un viaje emocional que llevará a los oyentes de las Islas Canarias al corazón de Sudamérica. Leny González, directora de este programa multicultural, conversará en profundidad con el aclamado escritor paraguayo Miguel Gauto, autor de la conmovedora obra «La Cuna de Mis Miedos».

Tras su exitosa presentación en Las Palmas de Gran Canaria, Gauto se sienta ante los micrófonos de la Radio Canaria, para desvelar los secretos y el dolor que dieron vida a este relato. «La Cuna de Mis Miedos» es la valiente historia de Miguelito, un niño que creció atrapado entre el acoso escolar y el férreo control de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, el régimen más largo que conoció Sudamérica.

Un pacto roto, Un vuelo imparable

La entrevista promete ser un faro de luz sobre la resiliencia. El invitado hablará sobre cómo la cultura heredada de mitos y leyendas de Paraguay se entrelaza con el silencio y la represión.

También se descubrirá el vital papel que jugó un amigo imaginario en el patio trasero, el único testigo y consuelo de un niño que hizo un doloroso «pacto con el silencio». Asimismo, Leny González explorará con el autor la carga de la «culpa persistente» y la trascendencia de la frase que se ha convertido en el estandarte de la obra: «Podrán cortar nuestras alas, pero nunca impedirán nuestro vuelo.»

Edición de diciembre de ‘BienHallados’

‘El Alpende’ termina ‘abriendo caminos’ con la colaboradora, periodista y directora de la revista digital ‘BienHallados. La Voz del Emigrante’, Marlenis Castellanos, quién como siempre por estas fechas, deleitará a la audiencia con un resumen sobre los contenidos de esta revista, en su próxima edición del mes de diciembre. Una revista para migrantes y canarios, que cada vez, tiene más adeptos.