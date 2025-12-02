La mirada Guerín protagoniza ‘Charlas de cine’

El director José Luis Guerín habla de su nueva película, “Historias del Buen Valle”, en Charlas de Cine Radio

El periodista Andrés Brito nos habla del fenómeno fan de la película “Grease” con motivo de la visita de su director Randall Kleiser

El cine de la transición será protagonista en las actividades del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna este mes de diciembre. Con patrocinio del Vicerrectorado de Extensión y del área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, este aula cultural proyectará los días 3, 10 y 17 de diciembre las películas “Gary Cooper que Estás en los Cielos”, “7 Días de Enero” y “Entre Tinieblas”.

Con motivo de este ciclo, este martes 2 de diciembre a las 23:00 horas, ‘Charlas de Cine‘ recordará algunos de los cambios que se produjeron en el cine español con la llegada de la transición y la democracia.

Javier Fuentes, director de la Muestra de Cine de Lanzarote, hace balance de la décimo quinta edición de este evento. Con el agua como tema principal, la muestra ofreció proyecciones a competición, una sección de panorama que también se extendió por diferentes municipios, charlas, debates, actividades al aire libre, convirtiendo al cine en motor de un evento cultural marcado por el compromiso social y medioambiental.

Cartel del festival. Fotograma de «También la lluvia», que fue proyectada en el festival.

El pasado mes de noviembre, dentro del marco del Festival Isla Calavera, visitó Tenerife el director Randall Kleiser, con proyección de su película “Grease” y coloquio con el cineasta. El periodista Andrés Brito visita Charlas de Cine Radio para hablar del efecto fan que esta película sigue teniendo casi 50 años después de su estreno y con una legión de seguidores multigeneracional, como se pudo comprobar el pasado 10 de noviembre.

Fotograma de la mítica película musical «Grease».