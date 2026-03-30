La misión Artemis II es un ambicioso proyecto que busca no solo regresar a la órbita lunar, sino también sentar las bases para una presencia humana sostenible en la Luna

Los integrantes de la tripulación de Artemis II aparecen aquí de pie frente a su módulo de la tripulación de la nave espacial Orion. Imagen NASA

La NASA está a punto de dar un paso decisivo en su nueva era de exploración espacial con la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis. Este ambicioso proyecto busca no solo regresar a la órbita lunar, sino también sentar las bases para una presencia humana sostenible en la Luna y, a largo plazo, abrir el camino hacia Marte.

Cuatro astronautas serán los protagonistas de esta histórica travesía: Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión; y Jeremy Hansen, especialista de misión y representante de la Agencia Espacial Canadiense. Su participación no solo simboliza la cooperación internacional en la exploración espacial, sino también el carácter global del programa Artemis.

Lanzamiento previsto para el 1 de abril

El lanzamiento está previsto para este 1 de abril, marcando un hito histórico en la exploración espacial. La ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:24 (hora de Florida), lo que en España equivale a las 00:24 del 2 de abril. En caso de aplazamiento, existen oportunidades alternativas en los días siguientes, algo habitual en este tipo de misiones por factores técnicos o meteorológicos. El lanzamiento se realizará desde el Complejo de Lanzamiento 39B, en el Centro Espacial Kennedy.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días, durante los cuales la tripulación viajará alrededor de la Luna sin aterrizar, en una trayectoria cuidadosamente diseñada para probar al máximo los sistemas de la nave.

La Luna se eleva tras el cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion, situados sobre una plataforma de lanzamiento móvil en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Imagen NASA

La misión Artemis II

Artemis II supondrá el primer vuelo con astronautas a bordo del poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y de la nave espacial Orion. Ambos sistemas ya han sido probados en misiones no tripuladas, pero esta será la primera vez que transporten seres humanos, lo que eleva significativamente el nivel de exigencia técnica y de seguridad.

Durante los dos primeros días, los astronautas permanecerán en las cercanías de la Tierra realizando comprobaciones exhaustivas de los sistemas de Orion, incluyendo el soporte vital, la navegación y las comunicaciones. Además, pondrán a prueba manualmente el control de la nave, una capacidad crucial en caso de contingencias durante el viaje. Una vez completadas estas pruebas, la nave se dirigirá hacia la Luna, entrando en el entorno del espacio profundo, donde las condiciones son mucho más hostiles.

El objetivo principal de la misión es validar que todos los sistemas funcionan correctamente en condiciones reales, especialmente aquellos que garantizan la supervivencia de la tripulación. La radiación, las temperaturas extremas y la distancia con la Tierra convierten este vuelo en un ensayo fundamental antes de intentar un alunizaje en futuras misiones del programa Artemis.

Más allá de lo tecnológico

Artemis II tiene un fuerte componente estratégico, más allá de lo tecnológico. La NASA busca con este programa impulsar avances científicos, fomentar nuevas oportunidades económicas —incluyendo la posible explotación de recursos lunares— y consolidar alianzas internacionales. Todo ello con la vista puesta en un objetivo mayor: enviar astronautas a Marte en las próximas décadas.

En este contexto, Artemis II no es solo un viaje alrededor de la Luna, sino una prueba clave que definirá el futuro de la exploración humana más allá de nuestro planeta. Si tiene éxito, marcará el inicio de una nueva etapa en la que la presencia humana en el espacio profundo dejará de ser una excepción para convertirse en una realidad cada vez más frecuente.